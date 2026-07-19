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La cantidad de goles que Lionel Messi necesita marcarle a España para destronar a Kylian Mbappé

Lionel Messi, con 39 años, puede sacarle el puesto a la estrella de Francia como máximo goleador del Mundial

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi esta cerca, queda un partido.

Lionel Messi esta cerca, queda un partido.

La definición de la Copa del Mundo paraliza los corazones de los fanáticos con un duelo entre el combinado Albiceleste y el representativo español. Más allá de la trascendencia colectiva que implica alzar el trofeo más codiciado del planeta, las miradas del ambiente deportivo también se posan sobre las marcas individuales.

En este escenario de máxima paridad, Lionel Messi llega con la posibilidad de sumar un nuevo hito histórico a su legendaria trayectoria profesional.

El astro rosarino se encuentra en una carrera directa contra el registro goleador impuesto por Kylian Mbappé.

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2 goles más Lio.

Lionel Messi va por otro trofeo más

El panorama en la tabla de goleadores quedó configurado con la destacada participación de la estrella gala, quien acumuló una cantidad significativa de festejos antes de la despedida de su seleccionado.

Para que el futbolista surgido en las divisiones inferiores de Barcelona logre superarlo y quedarse con la distinción individual, deberá firmar una actuación descollante y sumamente efectiva de cara a la red.

La matemática del torneo le exige al líder futbolístico de la Scaloneta una cuota de efectividad implacable en este trascendental compromiso.

Lio debe convertir dos goles para coronarse como máximo goleador de la Copa del Mundo.

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"¡Hagan Lío!" dijo el papa Francisco.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

  • Kylian Mbappé (Francia) - 22 goles en 22 partidos.
  • Lionel Messi (Selección argentina) - 21 goles en 31 partidos.
  • Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles en 24 partidos.
  • Ronaldo Nazario (Brasil) - 15 goles en 19 partidos.
  • Gerd Müller (Alemania) - 14 goles en 13 partidos.
  • Just Fontaine (Francia) - 13 goles en 6 partidos.
  • Pelé (Brasil) - 12 goles en 14 partidos.
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) - 11 goles en 27 partidos.
  • Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles en 17 partidos.
  • Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles en 5 partidos.
  • Gabriel Batistuta (Selección argentina) - 10 goles en 12 partidos.
  • Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles en 13 partidos.
  • Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles en 20 partidos.
  • Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles en 12 partidos.
  • Thomas Müller (Alemania) - 10 goles en 19 partidos.

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