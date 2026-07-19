La cantidad de goles que Lionel Messi necesita marcarle a España para destronar a Kylian Mbappé

Lionel Messi va por otro trofeo más
El panorama en la tabla de goleadores quedó configurado con la destacada participación de la estrella gala, quien acumuló una cantidad significativa de festejos antes de la despedida de su seleccionado.
Para que el futbolista surgido en las divisiones inferiores de Barcelona logre superarlo y quedarse con la distinción individual, deberá firmar una actuación descollante y sumamente efectiva de cara a la red.
La matemática del torneo le exige al líder futbolístico de la Scaloneta una cuota de efectividad implacable en este trascendental compromiso.
Lio debe convertir dos goles para coronarse como máximo goleador de la Copa del Mundo.
"¡Hagan Lío!" dijo el papa Francisco.
Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales
- Kylian Mbappé (Francia) - 22 goles en 22 partidos.
- Lionel Messi (Selección argentina) - 21 goles en 31 partidos.
- Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles en 24 partidos.
- Ronaldo Nazario (Brasil) - 15 goles en 19 partidos.
- Gerd Müller (Alemania) - 14 goles en 13 partidos.
- Just Fontaine (Francia) - 13 goles en 6 partidos.
- Pelé (Brasil) - 12 goles en 14 partidos.
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 11 goles en 27 partidos.
- Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles en 17 partidos.
- Sandor Kocsis (Hungría) - 11 goles en 5 partidos.
- Gabriel Batistuta (Selección argentina) - 10 goles en 12 partidos.
- Teófilo Cubillas (Perú) - 10 goles en 13 partidos.
- Grzegorz Lato (Polonia) - 10 goles en 20 partidos.
- Gary Lineker (Inglaterra) - 10 goles en 12 partidos.
- Thomas Müller (Alemania) - 10 goles en 19 partidos.