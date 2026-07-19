La cantidad de goles que Lionel Messi necesita marcarle a España para destronar a Kylian Mbappé

2 goles más Lio.

Lionel Messi va por otro trofeo más

El panorama en la tabla de goleadores quedó configurado con la destacada participación de la estrella gala, quien acumuló una cantidad significativa de festejos antes de la despedida de su seleccionado.

Para que el futbolista surgido en las divisiones inferiores de Barcelona logre superarlo y quedarse con la distinción individual, deberá firmar una actuación descollante y sumamente efectiva de cara a la red.

La matemática del torneo le exige al líder futbolístico de la Scaloneta una cuota de efectividad implacable en este trascendental compromiso.

Lio debe convertir dos goles para coronarse como máximo goleador de la Copa del Mundo.

"¡Hagan Lío!" dijo el papa Francisco.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales