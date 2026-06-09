Estaba designado como árbitro en el Mundial 2026, pero FIFA lo apartó de manera inesperada: los motivos

Desde el organismo de control fronterizo recordaron de forma pública que todos los viajeros que soliciten la entrada a los Estados Unidos se encuentran sujetos a estas inspecciones e investigaciones de antecedentes de la CBP. En el caso del colegiado, hubo "problemas en el proceso de verificación de antecedentes".

Esta regla rige sin distinciones para los deportistas, entrenadores y el personal de las delegaciones, aclarando además que las decisiones sobre la admisibilidad se toman caso por caso utilizando la información que se encuentre disponible.

Árbitro Omar Artan La FIFA no puede involucrarse en los procesos migratorios de los países.

El comunicado oficial de la FIFA y el inicio de la Copa del Mundo 2026

Ante la repercusión de los hechos, la FIFA ratificó de forma oficial la baja del árbitro que cuenta con experiencia previa dirigiendo encuentros de la Copa Africana de Naciones y confirmó que fue removido de la delegación global. Un vocero de la entidad madre del fútbol mundial afirmó que Omar Abdulkadir Artan no podrá formarse ni arbitrar en la Copa del Mundo tras habérsele denegado la entrada al territorio estadounidense.

Del mismo modo, el portavoz oficial recalcó que la FIFA mantiene una postura de no intervención sobre las determinaciones de los procesos de inmigración propios del país anfitrión "incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que su situación no cambiará por el momento. Es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién es admitido en su país".

La decisión se adoptó porque desde junio de 2025 Somalia es parte de una lista de países que tienen prohibición total de viajar a Estados Unidos que también integran Afganistán, Libia, Irán y Yemen.

El árbitro afectado declaró: "A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar las gracias a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro".