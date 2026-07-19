El probable once de la Selección argentina ante España: las piezas que Scaloni define a último momento

De Paul volvería al once titular en la final del Mundial 2026.

Por su parte, "Cachete" Montiel ingresó de gran manera en el segundo tiempo de aquel partido, aportando solvencia y firmeza en la marca, lo que le otorga una leve ventaja para ganarse un lugar en el once inicial.

El otro gran interrogante se ubica en el mediocampo. Tras arrancar desde el banco contra Inglaterra, Rodrigo De Paul pelea por recuperar la titularidad. El "Motorcito" fue clave con su ingreso en el segundo tiempo de las semifinales, aportando dinámica, despliegue físico y carácter, necesarios para este tipo de finales.

De Paul regresaría al once titular

En caso de confirmarse su regreso al equipo, quien tiene más probabilidades de dejar su lugar en la formación es el joven Giuliano Simeone. Por otro lado, Giovani Lo Celso asoma como una alternativa de recambio importante tras haber sumado minutos con pechera en el último entrenamiento formal.

De esta manera, la probable formación de la Selección argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 sería: Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.