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El probable once de la Selección argentina ante España: las piezas que Scaloni define a último momento

A horas del incio de la gran final del Mundial 2026, Lionel Scaloni tendría dos dudas en el once que salga a la cancha

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Scaloni haría dos cambios en el once titular.

Scaloni haría dos cambios en el once titular.

La expectativa es total. La Selección argentina está a las puertas de la gloria eterna una vez más. Este domingo, desde las 16 (hora de Argentina), el equipo comandado por Lionel Scaloni se enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un solo objetivo: conseguir el bicampeonato del mundo y bordarse la ansiada cuarta estrella en el pecho.

A pocas horas del cpomienzo, el cuerpo técnico termina de pulir los últimos detalles estratégicos. Fiel a su estilo hermético, Scaloni no confirmó el equipo titular durante las prácticas previas y mantiene dos grandes incógnitas que definirán el planteo táctico ante el combinado europeo, una de las grandes sensaciones del Mundial 2026.

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Scaloni haría dos cambios para enfrentar a España en la final del Mundial 2026.

La probable formación de Argentina en la final del Mundial 2026

La primera duda se instaló en el lateral derecho de la defensa. El puesto se disputa palmo a palmo entre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. Aunque Molina sumó la mayor cantidad de minutos a lo largo de esta Copa del Mundo, su rendimiento en el último compromiso dejó algunas dudas en el retroceso, especialmente en la jugada que derivó en el gol inglés.

De Paul volver&iacute;a al once titular en la final del Mundial 2026.

De Paul volvería al once titular en la final del Mundial 2026.

Por su parte, "Cachete" Montiel ingresó de gran manera en el segundo tiempo de aquel partido, aportando solvencia y firmeza en la marca, lo que le otorga una leve ventaja para ganarse un lugar en el once inicial.

El otro gran interrogante se ubica en el mediocampo. Tras arrancar desde el banco contra Inglaterra, Rodrigo De Paul pelea por recuperar la titularidad. El "Motorcito" fue clave con su ingreso en el segundo tiempo de las semifinales, aportando dinámica, despliegue físico y carácter, necesarios para este tipo de finales.

De Paul regresaría al once titular

En caso de confirmarse su regreso al equipo, quien tiene más probabilidades de dejar su lugar en la formación es el joven Giuliano Simeone. Por otro lado, Giovani Lo Celso asoma como una alternativa de recambio importante tras haber sumado minutos con pechera en el último entrenamiento formal.

De esta manera, la probable formación de la Selección argentina para enfrentar a España en la final del Mundial 2026 sería: Emiliano "Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

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