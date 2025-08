Masiva presencia mendocina en la Selección argentina de hockey sobre patines

El Campeonato Panamericano se celebrará en San Juan, Argentina, en la primera quincena de noviembre de este año. El torneo incluirá las categorías Sub 19 y Sénior, tanto masculinas como femeninas, tanto a nivel de clubes como de selecciones nacionales, según confirmó World Skate America (WSA).

El Coliseo Aldo Cantoni será la sede del evento, un estadio emblemático para este deporte en la provincia y en el país. Argentina defendiente los títulos en las tres categorías (Senior masculino y femenino más Sub 19 masculino), mientras que Chile es el campeón vigente en Sub 19 damas (Argentina no participa).

Impsa y Andes Talleres mandan en el hockey sobre patines local

Iniciado el torneo Clausura, Matadores y Metaleras lideran con puntaje perfecto tras tres fechas. En masculino, Andes Talleres tiene 9 puntos (Casa de Italia lo escolta con 6), mientras que en femenino, Impsa B cuenta con el 100% de efectividad tras su arranque perfecto.