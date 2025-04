Video: jugador del Bayern Múnich agredió a un alcanzapelotas del Inter en los cuartos de Champions League

Embed La violenta acción que se hizo viral post cuartos de final en la Champions League: atención a la reacción de Josip Stanisic contra un alcanzapelotas en Italia...



Toda la #UCL, por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/tv24okQzN9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 17, 2025

El joven alcanzapelotas quedó inmerso en una gran sorpresa al recibir el empujón del jugador del Bayern Múnich desatando la reacción de los jugadores del Inter quienes increparon al profesional del fútbol. El árbitro del partido no le mostró la tarjeta amarilla - más allá de que en el video se visualiza que extiende el cartón, en el informe del colegiado no está inscripta - y el encuentro continuó con normalidad. Sin embargo, el resultado no se movió y el equipo comandado por Lautaro Martínez clasificó a las semifinales de la cita máxima del fútbol europeo.

Josip Staniši.jpg El jugador del Bayern Múnich se expresó sobre el momento despreciable que protagonizó. Antonio Calanni

►TE PUEDE INTERESAR: Lautaro Martínez sacó pecho tras meter a Inter en las semifinales de la Champions League

La palabra del jugador del Bayern Múnich tras el lamentable suceso

Una vez finalizado el partido Josip Stanisic habló frente a la web deportiva RAN y manifestó: "Todos los equipos del mundo intentan alargar el tiempo un poco. Lo hicieron un poco mejor que otros".

"Quizás también fue un poco estúpido de mi parte y lamento haberlo empujado. En ese momento me molestó mucho que se estuvieran jugando estas pequeñas cosas y me pareció innecesario", expresó el defensor.

Por su lado, la UEFA no respondió a una solicitud de comentarios sobre si se iniciaría algún procedimiento disciplinario contra Josip Stanisic.