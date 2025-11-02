Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Torneo Clausura

VIDEO: Franco Petroli y una atajada que valió más que un gol para Godoy Cruz en el clásico cuyano

Franco Petroli protagonizó una atajada providencial para evitar sobre la línea la caída de la valla de Godoy Cruz ante San Martín de San Juan.

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Embed - La atajada de Petroli en el clásico entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan

A los 33' del primer tiempo, y con el marcador empatado 0 a 0 en el clásico cuyano, Franco Petroli protagonizó una atajada providencial para evitar sobre la línea la caída de la valla de Godoy Cruz ante San Martín de San Juan.

En un partido decisivo por la permanencia en Primera, la notable acción del arquero tombino se festejó como un gol y valió mucho más que una conquista.

