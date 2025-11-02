VIDEO: Franco Petroli y una atajada que valió más que un gol para Godoy Cruz en el clásico cuyano

Embed - La atajada de Petroli en el clásico entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan

A los 33' del primer tiempo, y con el marcador empatado 0 a 0 en el clásico cuyano, Franco Petroli protagonizó una atajada providencial para evitar sobre la línea la caída de la valla de Godoy Cruz ante San Martín de San Juan.