Al escándalo se sumó el propio presidente del Inter quien fue más directo que el capitán argentino: “Lautaro no lo dijo, pero yo sí; el discurso se refiere a Hakan Calhanoglu. Hablaremos con él. Por ahora no hay condiciones para separar nuestros caminos; si las hay, lo haremos sin problemas".

Calhanoglu, jugador del Inter El jugador del Inter que se cruzó con Lautaro Martínez.

Y ahora, el mediocampista turco de 31 años recogió el guante y le contestó a Lautaro Martínez a través de una historia en Instagram. “lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no soy feliz en el Inter. En el pasado recibí ofertas, incluso muy importantes, pero elegí quedarme porque sé lo que representa esta camiseta. Y creo que mis elecciones hablan por sí solas. Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo”. ¿Vestuario dividido con Lautaro Martínez?