Para comenzar, sobre las falencias del Millonario, comenzó: "Le falta funcionamiento. No está jugando bien, no es el River contra el que yo jugué, contra esas figuras. No es el River que fue siempre".

"Con todo respeto, porque lo aprecio mucho, trajo jugadores de mucha edad...", explicó Bertoni a la hora de graficar lo que, para él, es el principal problema.

En este sentido, se refirió a la figura de Enzo Pérez, ídolo del club que volvió a los 39 años tras un buen paso por Estudiantes: "Es un crack y un jugador extraordinario, pero la edad se le nota".

Para finalizar, Bertoni señaló al Director Deportivo de River: Enzo Francescoli: "Gallardo eligió muy bien siempre, pero esta vez no. Tuvo al lado siempre a Francescoli, eligieron bien a los jugadores. Ahora no sé si Enzo cuenta mucho ahí adentro, veo que no esta muy presente".