en vivo Balón de Oro 2026
Seguí en VIVO la entrega del Balón de Oro 2026: Unai Simón le ganó el premio al Dibu Martínez
- Diario UNO |
- Fútbol |
- Balón de Oro |
Se realiza la entrega del Balón de Oro 2026 en su edición número 70 en el prestigioso London Palladium de Londres. Lionel Messi busca su galardón número 9
EN VIVO
-
19:15
Harry Kane fue elegido como el mejor delantero del año
-
19:07
PSG es el mejor equipo masculino del año
-
18:47
Bukayo Saka se quedó con el premio Sócrates 2026
-
18:44
Cata Coll es la mejor arquera del año
-
18:38
Unai Simón es el mejor arquero del año
-
18:22
Luis de la Fuente, el mejor entrenador del año
-
18:19
Pere Romeu fue elegido como el mejor entrenador femenino del año
-
18:14
Vicky López se quedó con el premio Kopa femenino
-
18:11
Estos son los diez finalistas del Balón de Oro 2026
-
18:04
Lamine Yamal se quedó con el premio Kopa