en vivo Balón de Oro 2026 Seguí en VIVO la entrega del Balón de Oro 2026: Unai Simón le ganó el premio al Dibu Martínez

Unai Simón fue elegido como el mejor arquero del mundo.

Se realiza la entrega del Balón de Oro 2026 en su edición número 70 en el prestigioso London Palladium de Londres. Lionel Messi busca su galardón número 9