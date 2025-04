Sebastián Villa tras el triunfazo de Independiente Rivadavia frente a Aldosivi: "Estoy viviendo un gran momento"

"Primero que todo quiero darle la gloria a Dios que nos tiene en este lugar tan bonito, privilegiado. Hoy había que ganar o ganar, fue un partido muy difícil frente a un gran rival, pero supimos manejar los tiempos y somos justos ganadores", comenzó diciendo Villa en los micrófonos de ESPN.

Sebastián-Villa-1.jpg

Posteriormente fue consultado con relación a qué cambió en él desde su llegada a la Lepra. "Primero fue el presidente (Daniel) Vila que me dio la posibilidad de venir al club, además de todos los dirigentes, el cuerpo técnico anterior y Berti, que me conoce de Boca; creo que todos mis compañeros me hacen mejor cada día. Estoy viviendo un gran momento, doy gloria a Dios, que me puso al lado de una mujer maravillosa que es Carolina -que me ayuda mucho en todo este proceso- y le agradezco a mi familia, que es lo más importante", enfatizó.