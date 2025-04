Lo más llamativo fue la aparición de un botín rojo, repitiendo aquella histórica celebración del 2008: "Al principio iba a jugar con botines rojos, el presidente me había dicho que me iba a comprar unos, no conseguí y dije, bueno, será el de los botines verdes. Y cuando hice el gol Gonza Ábrego me pasó el botín e hice el festejo que había hecho David Fernández, que fue mi técnico en inferiores".

andino 3.jpg Santino Andino fue una de las figuras de Godoy Cruz ante Independiente Rivadavia. Cristian Lozano

Pero el festejo del Chulu también tuvo otro destinatario: "En la canillera tenía al Morro García y después hice la N de Nacho Perruzzi que era su cumpleaños y había estado hablando con él antes del partido", contó respecto del volante de San Lorenzo que fue su compañero en la Selección Sub 20.