Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
Toneo Clausura

San Lorenzo resignó el invicto y la punta del Torneo Clausura tras caer ante Platense

San Lorenzo desperdició una buena oportunidad de mantenerse en la punta del Torneo Clausura, al caer en su visita a Platense.

Por UNO
Platense bajó a San Lorenzo.

Platense bajó a San Lorenzo.

San Lorenzo desperdició una buena oportunidad de mantenerse en la punta, al caer esta tarde por 2 a 1 en su visita a Platense, en un partido válido por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, disputado en Vicente López.

El paraguayo Ronaldo Martínez puso en ventaja a Platense, sobre los 5 minutos del primer tiempo, luego empató Báez, y sobre el final de la parte inicial otra vez Martínez anotó para el local.

Perruzzi
Ignacio Perruzzi volvió a destacarse en San Lorenzo ante Platense.

Ignacio Perruzzi volvió a destacarse en San Lorenzo ante Platense.

En el duelo de mendocinos Juan Pablo Cozzani festejó e Ignacio Perruzzi lamentó una dura derrota del “Ciclón” se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con ocho unidades. Un escalón por debajo de River, que tiene la misma cantidad de puntos.

Por otra parte, ambos equipos cerraron el partido con diez jugadores cada uno, ya que Alexis Cuello e Ignacio Vázquez se retiraron del terreno de juego por doble tarjeta amarilla.

Embed - EL CALAMAR DERROTÓ AL CICLÓN EN UN PARTIDO CALIENTE Y POLÉMICO | Platense 2-1 San Lorenzo | RESUMEN

“Van varios partidos que inclinan la cancha, es siempre lo mismo y estamos cansados. A nosotros siempre nos perjudican. Nos matamos toda la semana trabajando para que ellos hagan lo que se les da la gana. En la próxima fecha pitan y como si nada” (Johan Romaña) “Van varios partidos que inclinan la cancha, es siempre lo mismo y estamos cansados. A nosotros siempre nos perjudican. Nos matamos toda la semana trabajando para que ellos hagan lo que se les da la gana. En la próxima fecha pitan y como si nada” (Johan Romaña)

Lo que viene para San Lorenzo en el Torneo Clausura

El Ciclón tiene 8 puntos en 5 fechas con dos triunfos, dos empates y una derrota e iguala en el primer puesto con River que tiene un partido menos, aunque esta fecha puede ser superado por Gimnasia La Plata (tiene 7), Lanús, Rosario Central y Deportivo Riestra (todos tienen 6).

San Lorenzo jugará el próximo sábado 23 a las 14.30 ante Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas