San Lorenzo resignó el invicto y la punta del Torneo Clausura tras caer ante Platense

Por otra parte, ambos equipos cerraron el partido con diez jugadores cada uno, ya que Alexis Cuello e Ignacio Vázquez se retiraron del terreno de juego por doble tarjeta amarilla.

"Van varios partidos que inclinan la cancha, es siempre lo mismo y estamos cansados. A nosotros siempre nos perjudican. Nos matamos toda la semana trabajando para que ellos hagan lo que se les da la gana. En la próxima fecha pitan y como si nada" (Johan Romaña)

Lo que viene para San Lorenzo en el Torneo Clausura

El Ciclón tiene 8 puntos en 5 fechas con dos triunfos, dos empates y una derrota e iguala en el primer puesto con River que tiene un partido menos, aunque esta fecha puede ser superado por Gimnasia La Plata (tiene 7), Lanús, Rosario Central y Deportivo Riestra (todos tienen 6).

San Lorenzo jugará el próximo sábado 23 a las 14.30 ante Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro.