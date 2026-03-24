Volver al Trabajo sumó un nuevo curso de formación profesional

Programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo)

Volver al Trabajo sumó capacitaciones como panadero

En el marco de la reconversión del programa Volver al Trabajo hacia los Vouchers Educativos, el Ministerio de Capital Humano sumó una nueva propuesta en los cursos de formación profesional. A partir de abril el objetivo será mejorar la inserción laboral de los beneficiarios.

Los titulares del ex Potenciar Trabajo podrán elegir capacitarse como panadero y esta propuesta surge a partir de un convenio firmado con la empresa Il Quotidiano. Esta empresa será la encargada de dictar las capacitaciones en el Centro de Formación Capital Humano.

panaderías.jpg (Foto: Horacio Altamirano / Diario UNO) A partir de este viernes la Asociación de Industriales Panaderos de Mendoza emitió una nueva lista de precios sugerida, con un aumento del 15%.

Esta capacitación se suma a otras ya disponibles dentro del sistema de vouchers educativos, como:

Pintura domiciliaria o de obra

Instalación de gas

Electricidad

Carpintería

Plomería

Cuidado de personas

Estos cursos de formación profesional están enfocados en oficios con demanda, lo que permitirá a los beneficiarios de Volver al Trabajo tener formación en rubros de fácil inserción laboral.

Volver al Trabajo llega a su fin

El Decreto 198/2024 estableció la creación del programa Volver al Trabajo, a fines de febrero de 2024, y se fijó que el beneficio tenga una duración de 24 meses desde abril de ese año.

En ese entonces, el gobierno nacional de Milei reemplazó al ex Potenciar Trabajo en dos programas, por un lado el mencionado Volver al Trabajo (capacitación laboral para personas de 18 a 49 años) y por el otro, en Acompañamiento Social (asiste a mayores de 50 años y madres de 4 o más hijos).

Volver al Trabajo tenía como finalidad desarrollar y consolidar un nivel de competencias sociolaborales para sus beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Esto se realizaba a través de la participación de los beneficiarios en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos.

Es importante señalar que el fin de Volver al Trabajo no afectará al Programa de Acompañamiento Social, el cual se seguirá pagando con un monto de $78.000.