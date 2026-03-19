Esto pasará con Acompañamiento Social a partir de mayo de 2026

Ex Potenciar Trabajo Acompañamiento Social

Con el arribo de Javier Milei a la presidencia, el Ministerio de Capital Humano oficializó la división del ex Potenciar Trabajo y reemplazó ese programa por dos nuevos: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Esta división se hizo con el objetivo de diferenciar a la población con más potencial de inserción laboral de aquella que requiere un apoyo más integral y cercano al retiro.

Volver al Trabajo está centrado en la capacitación y la inserción laboral de los beneficiarios; mientras que Acompañamiento Social está enfocado en el apoyo integral y social de los grupos con mayores vulnerabilidades y dificultades de inserción laboral.

Acompañamiento Social seguirá pagando los $78.000 que deposita ANSES

El portal web EconoBlog contó que el Ministerio de Capital Humano les confirmó la continuidad del Programa Acompañamiento Social (PAS) este año porque está contemplada en el Presupuesto 2026. Además, se comunicó que las partidas destinadas a este plan tendrán un aumento real del 49,7%, lo que refuerza la decisión del Gobierno nacional de sostener esta asistencia.

De esta manera, Acompañamiento Social seguirá vigente con sus respectivos pagos mensuales de $78.000 mediante la ANSES.

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El Ministerio de Capital Humano recomienda mantener actualizados los datos de contacto en la plataforma oficial (Portal Empleo), ya que siempre se notifican por esa vía cualquier cambio.