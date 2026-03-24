Un streaming solidario mendocino fue reconocido por la Legislatura

“Decidí dar lugar a las personas que no tienen voz”, cuenta. Y esa frase en su caso tiene historia. Porque detrás hay algo personal: puertas golpeadas, momentos en los que nadie escuchó, la sensación de quedar afuera. De ahí nace todo.

Por el programa pasaban artistas y luego se llenó de historias y pedidos

Al principio el programa se llenó de artistas emergentes de Mendoza, gente con talento pero sin vidriera. Después empezó a ampliarse casi solo. Llegaban historias, pedidos, organizaciones que necesitaban difusión. Y en ese camino hubo un momento que terminó de marcar el rumbo: una propuesta simple -regalar un vestido- que terminó en algo mucho más grande, una fiesta de egresados para chicas que no tenían recursos.

Ahí cambió todo.

“Entendí que el programa tenía que ser solidario”, dice. Y desde entonces no se movió de ese lugar.

Con el tiempo empezaron a pasar por el estudio desde artistas hasta organizaciones sociales, asociaciones civiles, proyectos comunitarios, causas de salud. Historias que no suelen tener espacio, pero que encuentran en “Para vos” una ventana. “Siempre aparecía alguien que decía ‘¿le podés dar lugar a tal cosa?’ y así fuimos creciendo”, resume Lelis.

lelis diploma

Lo interesante es que el programa no se quedó solo en la visibilidad. Empezó a generar conexiones, a acercar ayuda, a potenciar iniciativas. A ser, en muchos casos, un punto de partida. Y eso también tiene que ver con cómo lo piensa Lelis: no como un espacio de exposición, sino como una herramienta.

“Yo quiero ser la oportunidad que yo no tuve”, dice. Y ahí está, probablemente, la clave de todo.

Porque en ese estudio no importa si alguien es conocido o no. Si tiene seguidores o no. Si su historia es grande o pequeña. “Para mí todas las historias valen lo mismo”, plantea.

Un reconocimiento que llegó a la Legislatura

El reconocimiento en la Legislatura llegó casi de casualidad. Durante una entrevista en el programa a un diputado, la charla se corrió hacia lo que venían haciendo. Lelis empezó a contar. El recorrido, las historias, el trabajo de ese año y medio. Del otro lado, sorpresa.

“Me preguntó si alguna vez nos habían reconocido y la verdad es que no”, recuerda. A partir de ahí le pidieron material, revisaron los programas, analizaron el contenido. Y avanzaron con el proyecto.

lelis manca en legislatura (1) Junto a Ariel Egdechman, dueño del canal de streaming Game Over Punto Final,

El resultado fue una distinción aprobada por unanimidad. Un gesto político, pero también social, que pone en valor algo que muchas veces queda en segundo plano: el trabajo sostenido, el compromiso, la mirada puesta en el otro.

lelis manca en legislatura dos (1) "Me preguntaron si alguna vez el programa había sido reconocido. Y así empezó todo", dijo Lelis.

“Es un orgullo enorme, un premio al esfuerzo”, dice. Y también lo entiende como una herramienta: “Esto abre puertas para hacer cosas más grandes”.

Detrás del programa hay un equipo. Gente que acompaña, que empuja, que sostiene. Nombres como Natalia Benavides, que trabaja a su lado, o Valeria Tello, junto a sponsors que apostaron incluso en momentos complejos. “Hay mucha gente que hizo que esto sea lo que es”, reconoce.

Y el proyecto sigue. No se detiene.

Un nuevo espacio en el programa para visibilizar pacientes trasplantados

Ahora están por lanzar un nuevo espacio dentro del programa para visibilizar emprendimientos de pacientes de trasplante y diálisis en Mendoza. La idea es simple pero potente: mostrar lo que hacen para que puedan vender, crecer, sostenerse. “Hay realidades muy duras y si podemos ayudar desde este lugar, ya es un montón”, dice.

No hay una fórmula en “Para vos”. No hay una estructura rígida. Hay algo más simple y, al mismo tiempo, más difícil: estar atento. Escuchar. Dar lugar.

“Voy a seguir apostando al bien común, a la gente que lucha todos los días”, asegura Lelis.

Lelis eligió un camino silencioso, profundo. Donde las historias no compiten entre sí, sino que encuentran un lugar.