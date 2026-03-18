San Lorenzo define su futuro director técnico entre dos serios candidatos

Guede dirigió a San Lorenzo en el primer semestre del 2016, en remplazo del Patón Bauza, fue campeón de la Supercopa argentina, finalista del torneo local, no pasó la fase de grupos de la Copa Libertadores y renunció por diferencias con la dirigencia.

Martín Palermo se acerca a San Lorenzo

La dirigencia avanzó en los contactos con Martín Palermo quien viene de dirigir a Fortaleza de Brasil, club en el que quedó en la puerta de salvarse del descenso de manera épica.

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San Lorenzo sería el décimo club de Palermo como entrenador y el “Titán” tiene un solo título en su haber: el Clausura 2024 con Olimpia, en Paraguay, que también le alcanzó para ser determinado como el mejor entrenador de aquel año en la Primera División paraguaya.

Quién dirige interinamente a San Lorenzo

De todas maneras todo indica que San Lorenzo tendrá a Alan Capobianco como DT interino cuando el viernes 20 de marzo a las 21:15 ante Deportivo Rincón, juegue por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, del “Cervecero”.

Capobianco, de solo 33 años, jugó hasta hace pocos meses en Acasusso y llegó a la estructura de San Lorenzo como DT de Reserva cuando se fue Russo y Ayude se hizo cargo de la Primera.

El final del ciclo de Damián Ayude

Luego de un 2025 aceptable, con Miguel Ángel Russo como DT en el primer semestre, Ayude en el segundo y una clasificación a la Copa Sudamericana, el inicio de año del “Ciclón” no cumplió con las expectativas.

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Alicaído desde el juego, el equipo arrancó la temporada con tres triunfos en los primeros seis encuentros del Torneo Apertura, aunque luego atravesó una racha de cuatro partidos sin triunfos.

Los primeros tres encuentros fueron con empates, 1-1 frente a Instituto como local y 0-0 con Talleres y 1-1 con Boca en condición de visitante, mientras que el último partido de la racha terminó con una dura derrota.

Los dos goles del recientemente incorporado delantero Rodrigo Auzmendi en su debut, no fueron suficientes para maquillar un pésimo partido en el que San Lorenzo, sin el defensor Gastón Hernández ni el extremo Ezequiel Cerutti por haberse roto los ligamentos, cayó por 5-2 ante Defensa y Justicia, como local.

A pesar de haber declarado que no pensaba renunciar, el entrenador azulgrana fue despedido y la dirigencia que encabeza Sergio Constantino como presidente provisional (en pocas semanas habrá elecciones) se puso manos a la obra para conseguir al reemplazante.