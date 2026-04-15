River recibe a Carabobo de Venezuela buscando reponerse de su flojo debut en Sudamericana: hora y dónde verlo

El partido, programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y será la antesala del Superclásico del fútbol argentino a disputarse el domingo próximo. Ante este panorama, el Chacho Coudet hará una rotación en el once titular de River para enfrentar al elenco venezolano.

river coudet Coudet haría una rotación en el once titular de River para el encuentro de Copa Sudamericana pensando en el Superclásico del domingo.

River quiere prenderse en la Copa Sudamericana

River, con un buen presente en el Torneo Apertura en el que ganó sus últimos cinco partidos, quiere seguir de racha y posicionarse primero en su zona de Copa Sudamericana. Actualmente cuenta con un solo punto producto del empate ante Blooming de Bolivia en la primera fecha del certamen. El Millonario es escolta de su rival de turno, Carabobo, quien acumular tres unidades gracias a su victoria ante Bragantino de Brasil en el debut copero.