River recibe a Carabobo de Venezuela buscando reponerse de su flojo debut en Sudamericana: hora y dónde verlo

River recibe a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse del flojo debut que tuvo la semana pasada con el empate ante Blooming de Bolivia.
River se mide ante Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Para el encuentro, Coudet pararía un once mixto pensando en el Superclásico
River recibe a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse del flojo debut que tuvo la semana pasada con el empate ante Blooming de Bolivia.
El partido, programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y será la antesala del Superclásico del fútbol argentino a disputarse el domingo próximo. Ante este panorama, el Chacho Coudet hará una rotación en el once titular de River para enfrentar al elenco venezolano.
River, con un buen presente en el Torneo Apertura en el que ganó sus últimos cinco partidos, quiere seguir de racha y posicionarse primero en su zona de Copa Sudamericana. Actualmente cuenta con un solo punto producto del empate ante Blooming de Bolivia en la primera fecha del certamen. El Millonario es escolta de su rival de turno, Carabobo, quien acumular tres unidades gracias a su victoria ante Bragantino de Brasil en el debut copero.
Con intenciones de sembrar su primer triunfo en Sudamericana, sin descuidar el Superclásico del domingo, Eduardo Coudet alinearía un once mixto para enfrentar al conjunto venezolano. En el arco se mantendría Santiago Beltrán (con nueve vallas invictas) mientras que en la defensa, la incógnita pasaría por el acompañante de Lautaro Rivero en la zaga central, ante el descanso de Lucas Martínez Quarta. La duda pasa por Germán Pezzella o Tobías Ramírez, acompañando a Matías Viña y Fabrizio Bustos en los laterales.
El mediocampo de River también sufriría modificaciones e irían desde el arranque Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Juan Fernando Quintero. En el ataque también habría rotación y jugarían Ian Subiabre junto a Joaquín Freitas.
River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.
Estadio: Monumental
Árbitro: Kevin Ortega (Per)
VAR: Carlos Orbe (Ecu)
Hora: 21:30.
TV: ESPN y Disney+ Premium