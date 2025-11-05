Resumen y goles de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por Copa Argentina

El equipo azul se impuso fundamentalmente por el juego vertiginoso que tiene de ir a cada pelota como la última, con su arquero Ezequiel Centurión como abanderado para mantener el arco en cero.

Los goles de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina:

La apertura del marcador de Arce vino tras un centro preciso de Alejo Osella, la pelota lo sobró al arquero Sergio "Chiquito" Romero (llegó procedente de Boca, donde no era tenido en cuenta para remplazar al lesionado Diego "Ruso" Rodríguez) y el paraguayo la metió de cabeza.

En el complemento, la Lepra, con un jugador menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil, metió un contragolpe perfecto y Matías Fernández marcó el segundo delo equipo mendocino.

Pero no se alcanzaron a acomodar en el campo de juego y Lescano descontó para el equipo orientado por Nicolás Diez.

Luego se lesionó Centurión, llegó el gol de Erik Godoy del Bicho colorado. Fueron a los penales y el ingresado Gonzalo Marinelli se hizo gigante.

La Lepra ganó poniendo lo que hay que poner e hizo historia. Se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia para alegría de su gran hinchada.