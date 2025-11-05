Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Resumen y goles de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por Copa Argentina

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina tras derrotar por penales a Argentinos Juniors en Córdoba. Resumen y goles

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Matías Fernández fue una de las figuras de Independiente Rivadavia.

Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia le ganó 5 a 3 por penales a Argentinos Juniors tras empatar 2 a 2 este miércoles en el tiempo reglamentario y se consagró de la Copa Argentina por primera vez en su historia. Es un título histórico para la entidad azul y para el fútbol mendocino, que nunca había cosechado un trofeo de esta magnitud.

Independiente Rivadavia nunca había llegado a esta instancia de la Copa y lo hizo con mucho temple, acompañado por el fervor popular de sus numerosos seguidores, una de las hinchadas más populares de Mendoza.

lepra gol

La Lepra se impuso con los goles anotados por el paraguayo Álex Arce y de Matías Fernández a los 9 minutos del primer tiempo y a los 17' del complemento, respectivamente. Alan Lescano descontó para el Bicho de la Paternal a los 18' del segundo tiempo y a los 52' Erik Godoy marcó para Argentinos.

El equipo azul se impuso fundamentalmente por el juego vertiginoso que tiene de ir a cada pelota como la última, con su arquero Ezequiel Centurión como abanderado para mantener el arco en cero.

Los goles de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina:

La apertura del marcador de Arce vino tras un centro preciso de Alejo Osella, la pelota lo sobró al arquero Sergio "Chiquito" Romero (llegó procedente de Boca, donde no era tenido en cuenta para remplazar al lesionado Diego "Ruso" Rodríguez) y el paraguayo la metió de cabeza.

En el complemento, la Lepra, con un jugador menos por la expulsión de Maximiliano Amarfil, metió un contragolpe perfecto y Matías Fernández marcó el segundo delo equipo mendocino.

Pero no se alcanzaron a acomodar en el campo de juego y Lescano descontó para el equipo orientado por Nicolás Diez.

Luego se lesionó Centurión, llegó el gol de Erik Godoy del Bicho colorado. Fueron a los penales y el ingresado Gonzalo Marinelli se hizo gigante.

La Lepra ganó poniendo lo que hay que poner e hizo historia. Se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia para alegría de su gran hinchada.

