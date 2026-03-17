Real Madrid, PSG y Arsenal entre los ocho mejores de la Champions League: Chelsea y Manchester City, afuera

Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa, entre los ocho mejores

Real Madrid resolvió la serie en Inglaterra. Venció 2 a 1 a Manchester City y avanzó a cuartos de la Champions League con un global de 5 a 1. Luego del 3-0 en el Santiago Bernabéu, el equipo español jugó con autoridad pese a un inicio en el que los dirigidos por Pep Guardiola generaron dos chances claras: Rayan Cherki exigió a Thibaut Courtois y luego Rodri también encontró respuesta del arquero.

El trámite cambió rápido. Vinicius provocó una jugada que derivó en penal por mano en la línea de Bernardo Silva, acción que además terminó con su expulsión tras revisión del VAR. El brasileño convirtió el 1 a 0 y el dueño de casa lo empató antes del descanso: Jeremy Doku desbordó y Erling Haaland definió para convertirse en el noveno goleador histórico del torneo.

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En el complemento, Real Madrid perdió a Courtois por lesión, pero Andriy Lunin sostuvo la ventaja. A los de Pep Guardiola le anularon dos goles por fuera de juego. Por su parte, el delantero brasilero del Merengue facturó por duplicado en tiempo de descuento: uno invalidado y el otro legítimo.

El resto de los resultados

Arsenal avanzó tras vencer 2 a 0 a Bayer Leverkusen y cerrar un 3-1 global con goles de Eberechi Eze y Declan Rice. En Londres, PSG goleó 3 a 0 a Chelsea y avanzó 8-2 con tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.

Además, Sporting Lisboa revirtió la serie ante Bodø Glimt con un 5 a 0, con goles de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel, y jugará con Arsenal o Leverkusen.