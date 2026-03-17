Real Madrid, PSG y Arsenal entre los ocho mejores de la Champions League: Chelsea y Manchester City, afuera

Durante la jornada de este martes se conocieron los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa, siguen con vida en la competencia.
Real Madrid eliminó a Manchester City y se metió en los cuartos de final de la Champions League. También clasificaron PSG, Arsenal y Sporting Lisboa
Durante la jornada de este martes se conocieron los primeros cuatro equipos clasificados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Real Madrid, PSG, Arsenal y Sporting Lisboa, siguen con vida en la competencia.
El Merengue dejó en el camino a Manchester City con un global de 5-1. Por su parte el elenco francés, que busca defender la corona, vapuleó a Chelsea con un acumulado de 8-2.
Arsenal dejó en el camino a Bayer Leverkusen con un marcador de 3-1, mientras que en el inicio de la jornada el elenco portugués revirtió el 0-3 sufrido en la ida ante Bodø Glimt. La serie se definió en el alargue con un 5-0 a favor de los dueños de casa.
Real Madrid resolvió la serie en Inglaterra. Venció 2 a 1 a Manchester City y avanzó a cuartos de la Champions League con un global de 5 a 1. Luego del 3-0 en el Santiago Bernabéu, el equipo español jugó con autoridad pese a un inicio en el que los dirigidos por Pep Guardiola generaron dos chances claras: Rayan Cherki exigió a Thibaut Courtois y luego Rodri también encontró respuesta del arquero.
El trámite cambió rápido. Vinicius provocó una jugada que derivó en penal por mano en la línea de Bernardo Silva, acción que además terminó con su expulsión tras revisión del VAR. El brasileño convirtió el 1 a 0 y el dueño de casa lo empató antes del descanso: Jeremy Doku desbordó y Erling Haaland definió para convertirse en el noveno goleador histórico del torneo.
En el complemento, Real Madrid perdió a Courtois por lesión, pero Andriy Lunin sostuvo la ventaja. A los de Pep Guardiola le anularon dos goles por fuera de juego. Por su parte, el delantero brasilero del Merengue facturó por duplicado en tiempo de descuento: uno invalidado y el otro legítimo.
Arsenal avanzó tras vencer 2 a 0 a Bayer Leverkusen y cerrar un 3-1 global con goles de Eberechi Eze y Declan Rice. En Londres, PSG goleó 3 a 0 a Chelsea y avanzó 8-2 con tantos de Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Senny Mayulu.
Además, Sporting Lisboa revirtió la serie ante Bodø Glimt con un 5 a 0, con goles de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Luis Suárez, Maximiliano Araújo y Rafael Nel, y jugará con Arsenal o Leverkusen.