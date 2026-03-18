Radiografía de Tomás Palacios, la sorpresa de Lionel Scaloni en la Selección argentina

El camino de Tomás Palacios hacia la Selección argentina

Surgido de Costa Brava de General Pico, de su La Pampa natal, Tomás Palacios llegó a Talleres de Córdoba en 2019. Tras sumarse a las divisiones inferiores del Matador, firmó su primer contrato como profesional en noviembre del 2021 y tuvo su estreno en Primera apenas cinco meses más tarde (abril de 2022).

Pero su explosión, sin dudas, se dio con la camiseta de Independiente Rivadavia. El defensor llegó a la Lepra a inicios de 2024 y su estilo de juego se robó la mirada de todos. A ocho meses de su aterrizaje, armó las valijas y emigró al Viejo Continente.

Inter desembolsó la suma de 7.000.000 de euros, más otros tres en bonos. En el Nerazzurri, donde compartió plantel con Lautaro Martínez, jugó apenas tres partidos antes de ser cedido a préstamo al Monza. Allí disputó 8.

Mientras el elenco italiano es dueño de su pase, al menos hasta 2029, Tomás Palacios retornó al fútbol argentino. A principios de temporada se convirtió en jugador de Estudiantes y, gracias a su gran presente, se ganó la convocatoria a la Selección argentina.

Convocatoria Selección argentina marzo 2026

En cuanto a la Albiceleste, Pala fue dirigido por Javier Mascherano en la Sub 20. En septiembre del 2022 disputó, y gritó campeón, la Copa Intendencia de Maldonado en Uruguay.

Un mes más tarde repitió convocatoria para afrontar los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Si bien la performance no fue buena (eliminación en primera fase), fue una experiencia que le sirvió para seguir formándose en su carrera.

Cuándo juega la Selección argentina

La Selección argentina se medirá ante Guatemala el próximo 31 de marzo en el último partido en el país antes del Mundial 2026. Esto se dio como consecuencia de la cancelación de la Finalissima ante España.

Durante la jornada de este miércoles se conoció que el escenario elegido para el duelo es La Bombonera. De esta manera, Tomás Palacios buscará, en cancha de Boca, poner un pie en la máxima cita mundialista que se avecina.