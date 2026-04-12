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Racing y River protagonizan un clásico de alto vuelo en Avellaneda: horario y dónde ver el partido

En el banco de Racing estará Gustavo Costas, mientras que Eduardo Coudet ocupará el de River, en un duelo de entrenadores enérgicos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Racing y River tienen entrenadores temperamentales.

Racing y River tienen entrenadores temperamentales.

River Plate buscará continuar con el invicto que sostiene Eduardo Coudet desde su llegada cuando visite a Racing a partir de las 20 en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda. Mientras que el Millonario viene de ganarle a Belgrano por 3 a 0, la Academia cayó en el clásico contra Independiente por 1 a 0.

El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol pertenece a la Zona B donde el conjunto de Núñez está segundo con 23 puntos, seis menos que el líder Independiente Rivadavia, y los dirigidos por Gustavo Costas está séptimo con 18.

Eduardo Coudet
River viene invicto desde que lleg&oacute; Eduardo Coudet.

River viene invicto desde que llegó Eduardo Coudet.

Racing y River protagonizan un clásico de alto vuelo en Avellaneda

Además de la situación de ambos conjuntos en la Liga Profesional, River viene de empatar 1 a 1 en su debut por la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia mientras que Racing venció 3 a 1 por el mismo certamen a Independiente Petrolero, también en el país del norte.

El Millonario no pierde desde que Chacho Coudet llegó a Núñez con cuatro victorias y un empate, lo que representa un arranque prometedor ya que con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes llevaba tres partidos ganados, dos empates y tres derrotas.

  • Visitante vs. Huracán: 2 - 1.
  • Local vs. Sarmiento de Junín: 2 - 0.
  • Visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto: 2 - 0.
  • Local vs. Belgrano: 3 - 0.
  • Visitante vs. Blooming (Copa Sudamericana): 1 - 1.

El encuentro tiene como árbitro designado a Sebastián Zunino y en el VAR estará Ariel Penel.

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El Cilindro de Avellaneda ser&aacute; el escenario de Racing - River.

El Cilindro de Avellaneda será el escenario de Racing - River.

Dónde ver Racing vs. River

  • Torneo Apertura - Liga Profesional.
  • Zona B - fecha 14.
  • Racing - River.
  • Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).
  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • VAR: Ariel Penel.
  • Hora: 20.
  • TV: ESPN Premium.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

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