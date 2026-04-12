Racing y River protagonizan un clásico de alto vuelo en Avellaneda: horario y dónde ver el partido

River Plate buscará continuar con el invicto que sostiene Eduardo Coudet desde su llegada cuando visite a Racing a partir de las 20 en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda. Mientras que el Millonario viene de ganarle a Belgrano por 3 a 0, la Academia cayó en el clásico contra Independiente por 1 a 0.
El partido corresponde a la fecha 14 delTorneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol pertenece a la Zona B donde el conjunto de Núñez está segundo con 23 puntos, seis menos que el líder Independiente Rivadavia, y los dirigidos por Gustavo Costas está séptimo con 18.
Racing y River protagonizan un clásico de alto vuelo en Avellaneda
Además de la situación de ambos conjuntos en la Liga Profesional, River viene de empatar 1 a 1 en su debut por la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia mientras que Racing venció 3 a 1 por el mismo certamen a Independiente Petrolero, también en el país del norte.
El Millonario no pierde desde que Chacho Coudet llegó a Núñez con cuatro victorias y un empate, lo que representa un arranque prometedor ya que con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes llevaba tres partidos ganados, dos empates y tres derrotas.
Visitante vs. Huracán: 2 - 1.
Local vs. Sarmiento de Junín: 2 - 0.
Visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto: 2 - 0.
Local vs. Belgrano: 3 - 0.
Visitante vs. Blooming (Copa Sudamericana): 1 - 1.
El encuentro tiene como árbitro designado a Sebastián Zunino y en el VAR estará Ariel Penel.
Dónde ver Racing vs. River
Torneo Apertura - Liga Profesional.
Zona B - fecha 14.
Racing - River.
Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda).
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Ariel Penel.
Hora: 20.
TV: ESPN Premium.
Probables formaciones:
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero o Joaquín Freitas; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.