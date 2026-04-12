Racing y River protagonizan un clásico de alto vuelo en Avellaneda: horario y dónde ver el partido

El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol pertenece a la Zona B donde el conjunto de Núñez está segundo con 23 puntos, seis menos que el líder Independiente Rivadavia, y los dirigidos por Gustavo Costas está séptimo con 18.

Eduardo Coudet River viene invicto desde que llegó Eduardo Coudet.

Racing y River protagonizan un clásico de alto vuelo en Avellaneda

Además de la situación de ambos conjuntos en la Liga Profesional, River viene de empatar 1 a 1 en su debut por la Copa Sudamericana frente a Blooming en Bolivia mientras que Racing venció 3 a 1 por el mismo certamen a Independiente Petrolero, también en el país del norte.