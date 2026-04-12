Lionel Messi y el Inter Miami cosecharon otro empate en casa por la séptima fecha de la MLS

Lionel Messi encabezó una buena actuación de los argentinos del Inter, que sin embargo tuvo que conformarse con un empate por 2 a 2 de local frente al New York Red Bull por la séptima fecha de la Conferencia Este de la liga estadounidense.
El Inter Miami, con buena actuación de Lionel Messi y dos goles argentinos, se resignó a un empate en dos de local contra el New York Red Bull en la MLS
Lionel Messi encabezó una buena actuación de los argentinos del Inter, que sin embargo tuvo que conformarse con un empate por 2 a 2 de local frente al New York Red Bull por la séptima fecha de la Conferencia Este de la liga estadounidense.
Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, empató 2-2 frente a New York Red Bull, en el encuentro válido por la séptima fecha de la Major League Soccer -MLS-, disputado este sábado por la noche en el Nu Stadium, el nuevo escenario del equipo de Florida, inaugurado la semana anterior, y que tiene una tribuna bautizada con el nombre del astro argentino.
El equipo de Nueva York se puso en ventaja con un gol del mexicano Jorge Ruvacalba (15'), pero cuando corría un minuto de descuento del primer tiempo (45 +1), el rosarino Mateo Silvetti lo igualó. Luego el cordobés Germán Berterame (55') dio vuelta el marcador. Sin embargo, al promediar el complemento, Adri Mehmeti (77') marcó el empate de New York Red Bull.
Jorge Ruvaclaba y el 1 a 0 para la visita:
El empate de Mateo Silvetti y el 1 a 1 parcial
El 2 a 1 de Berterame y fiesta en el Inter Miami
El empate final en los pies de Adri Mehmeti
Al comienzo del segundo tiempo Lionel Messi tuvo una ocasión inmejorable, pero remató apenas desviado, y también estuvo cerca con un tiro libre, bien contenido por el arquero Ethan Horvath.
Con este marcador, Inter Miami quedó tercero, con 12 puntos, en la Conferencia Este. El líder es Nashville (16), escoltado por Chicago Fire (13), sobre siete encuentros disputados en la MLS.
En la próxima fecha, Las Garzas, equipo dirigido por Javier Mascherano visitarán a Colorado Rapids, el sábado 18.