Lionel Messi y el Inter Miami cosecharon otro empate en casa por la séptima fecha de la MLS

Inter Miami, con Lionel Messi entre los titulares, empató 2-2 frente a New York Red Bull, en el encuentro válido por la séptima fecha de la Major League Soccer -MLS-, disputado este sábado por la noche en el Nu Stadium, el nuevo escenario del equipo de Florida, inaugurado la semana anterior, y que tiene una tribuna bautizada con el nombre del astro argentino.

futbol-lionel messi-inter miami-new york red bull-01 (1) Formación inicial del Inter Miami, capitaneado por Lionel Messi, que empató con New York Red Bull en el NU Stadium.

Goles argentinos y genialidades de Messi en el empate del Inter Miami

El equipo de Nueva York se puso en ventaja con un gol del mexicano Jorge Ruvacalba (15'), pero cuando corría un minuto de descuento del primer tiempo (45 +1), el rosarino Mateo Silvetti lo igualó. Luego el cordobés Germán Berterame (55') dio vuelta el marcador. Sin embargo, al promediar el complemento, Adri Mehmeti (77') marcó el empate de New York Red Bull.