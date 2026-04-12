Qué significa que tu perro chupe el piso y las paredes y por qué es algo negativo

Si el enfoque está en las paredes (especialmente de yeso o cemento), es probable que tu mascota esté sufriendo un trastorno llamado "Pica", intentando obtener minerales como el calcio que faltan en su dieta actual. De ser así, deberías revisar su alimento.

En muchos casos, lamer el piso se convierte en una vía de escape para el estrés o el aburrimiento extremo. El acto de lamer libera endorfinas, lo que genera un ciclo de calma momentánea que puede derivar en un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

mascota, perro Muchas veces, esta conducta es un derivado del estrés y el aburrimiento.

Permitir que tu perro continúe con este hábito continúe es perjudicial por varias razones críticas. En primer lugar, existe un riesgo latente de intoxicación, sobre todo por la pintura de las paredes y los elementos desconocidos que pueden estar en el piso.

Finalmente, lo más negativo es que este comportamiento suele ser un "grito silencioso". Ignorarlo significa dejar sin tratar una posible gastritis crónica o un cuadro de ansiedad que solo empeorará con el tiempo.

Qué hacer ante este comportamiento