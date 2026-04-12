Es una escena que desconcierta a cualquier dueño de una mascota: de repente, tu perro comienza a lamer el suelo de la cocina o las paredes del pasillo con una intensidad casi obsesiva, y muchos comienzan a preguntarse a que se debe este extraño comportamiento.
Cuando te preguntes qué significa que un perro lama superficies inertes, debemos mirar más allá de lo visual. No es un simple juego; generalmente, es una respuesta a un malestar interno, y se denomina como LINIS (Licking of Non-Intersticial Surfaces).
Qué significa que tu perro chupe el piso y las paredes y por qué es algo negativo
Los problemas gastrointestinales son la causa más frecuente. Sucede que el lamido ayuda al animal a mitigar náuseas, reflujo ácido o dolores estomacales. Al lamer superficies frías, los perros un alivio temporal a la irritación del esófago o del tracto digestivo.
Si el enfoque está en las paredes (especialmente de yeso o cemento), es probable que tu mascota esté sufriendo un trastorno llamado "Pica", intentando obtener minerales como el calcio que faltan en su dieta actual. De ser así, deberías revisar su alimento.
En muchos casos, lamer el piso se convierte en una vía de escape para el estrés o el aburrimiento extremo. El acto de lamer libera endorfinas, lo que genera un ciclo de calma momentánea que puede derivar en un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).
Permitir que tu perro continúe con este hábito continúe es perjudicial por varias razones críticas. En primer lugar, existe un riesgo latente de intoxicación, sobre todo por la pintura de las paredes y los elementos desconocidos que pueden estar en el piso.
Finalmente, lo más negativo es que este comportamiento suele ser un "grito silencioso". Ignorarlo significa dejar sin tratar una posible gastritis crónica o un cuadro de ansiedad que solo empeorará con el tiempo.
Qué hacer ante este comportamiento
- Graba un video: captura el momento para que el veterinario pueda ver la intensidad y el contexto del comportamiento.
- Consulta médica: descarta problemas de salud físicos como gastritis, náuseas o falta de minerales.
- Revisa su dieta: asegurate de que su alimento sea de calidad y cubra todos sus requerimientos nutricionales.
- Evita químicos fuertes: limpia el suelo con productos no tóxicos para evitar que se intoxique al chupar.
- Usa juguetes de lamido: intercambia el piso por un Lick Mat o juguete interactivo para que canalice su ansiedad de forma segura.
- No lo castigues: el castigo aumenta el estrés. Mejor distráelo con un juego o un paseo para romper el ciclo.