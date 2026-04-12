Qué puedo hacer cuando la ropa interior queda con mucho olor a humedad después de lavarla

¿Por qué la ropa interior queda con olor a humedad después de lavarla?

El olor fuerte o a humedad en la ropa interior luego de los lavados es más frecuente de lo que crees y no necesariamente es un indicador de algo malo o peligroso.

La ropa interior junta transpiración, bacterias y fluidos naturales del cuerpo. Sumado a ello, algunas telas muy sintéticas o con mucho nylon absorben muy bien estas sustancias y retienen el olor.

ropa interior

La higiene, la frecuencia de cambio de la ropa interior, algunas infecciones o desequilibrios por cambios hormonales pueden aumentar la posibilidad de que aparezcan estos olores.

Además, la falta de ventilación en el secado de la ropa interior, enjuagar mal el jabón que usamos para lavarla y la propia humedad del baño aumentan el mal olor y la retención de humedad en las prendas.

Truco casero: cómo eliminar el olor fuerte en la ropa interior

Lo ideal es evitar el olor en la ropa interior enjuagando muy bien el jabón de lavado, secando las prendas en espacios bien ventilados y realizando un cambio diario de la ropa.

Sin embargo, a veces existen otros factores propios de la tela o del método de lavado que mantienen la ropa interior con mal olor sin importar el lavado y el cambio.

Para solucionar este problema existe un truco casero: hay que remojar la ropa en una mezcla de agua con vinagre luego de lavarla. Déjala por unos 15 minutos y vuelve a enjuagarla con abundante agua fría.

lavar ropa con vinagre

El vinagre elimina el olor a humedad en minutos y mata a ciertos hongos o bacterias comunes. Además, no daña la tela de la ropa interior ni deja olor agrio en ella.

Un consejo extra: para lavar ropa interior se recomienda usar siempre agua fría o tibia para evitar deformaciones, usar jabón neutro, evitar los suavizantes y lavar a mano para refregar mejor zonas específicas.