Quién es la joven promesa de River que fue convocada por primera vez para enfrentar a Sarmiento

El joven volante disputó los últimos juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, donde convirtió un gol ante Perú para darle el triunfo agónico a la Selección argentina sub 19.
Precisamente en las selecciones juveniles, fue figura importante en la sub-15, sub-17 y disputó el Torneo de L'Alcudia sub-20. A River llegó con 13 años, cuando se probó como enganche pero quedó como lateral derecho.
Con el tiempo, se acomodó en la mitad de la cancha. Sus referentes en su puesto son Enzo Pérez y Enzo Fernández. Recientemente, Espíndola firmó contrato con la institución hasta fines de 2030 y se estableció una cláusula de rescición de 100 millones de dólares.