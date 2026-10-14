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Quién es la joven promesa de River que fue convocada por primera vez para enfrentar a Sarmiento

River tendrá a una de sus joyas de la cantera en el banco de suplentes del plantel profesional para enfrentar a Sarmiento por la postergada fecha 11 del Clausura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Santiago Espíndola, la promesa de la cantera de River que estará en el banco vs Sarmiento.

Santiago Espíndola, la promesa de la cantera de River que estará en el banco vs Sarmiento.

Pese a la gran inversión que hizo River en el último mercado de pases, en el elenco de Núñez la idea no es solo tener un plantel del jerarquía sino también disponer de sangre joven por medio de los futbolistas provenientes de las inferiores de la casa.

Con esta premisa de darle rodaje a los jugadores de la cantera, ya varios juveniles han tenido la oportunidad formar parte como Lautaro Rivero, Tomás Galván, el mismo Santiago Beltrán, Lautaro Pereyra, entre otros. Ante Sarmiento de Junín tendrá su lugar en el banco de suplentes un nuevo rostro en la Primera de River: Santiago Espíndola.

Esp&iacute;ndola con la Selecci&oacute;n argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.&nbsp;

Espíndola con la Selección argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Quién es Santiago Espíndola, la joven promesa de River que estará en el banco vs Sarmiento

El futbolista de 18 años es considerado una de las fuertes apuestas de la Reserva de River comandada por Marcelo Escudero. Nacido en la ciudad de Rojas, Santiago Espíndola es diestro y mide 1,73 metros. Juega como mediocampista central pero puede adaptarse a otras funciones en esa zona. Se destaca por su buen pie y su inteligente lectura de juego.

El joven volante disputó los últimos juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, donde convirtió un gol ante Perú para darle el triunfo agónico a la Selección argentina sub 19.

Precisamente en las selecciones juveniles, fue figura importante en la sub-15, sub-17 y disputó el Torneo de L'Alcudia sub-20. A River llegó con 13 años, cuando se probó como enganche pero quedó como lateral derecho.

Con el tiempo, se acomodó en la mitad de la cancha. Sus referentes en su puesto son Enzo Pérez y Enzo Fernández. Recientemente, Espíndola firmó contrato con la institución hasta fines de 2030 y se estableció una cláusula de rescición de 100 millones de dólares.

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