Quién es la joven promesa de River que fue convocada por primera vez para enfrentar a Sarmiento

Con esta premisa de darle rodaje a los jugadores de la cantera, ya varios juveniles han tenido la oportunidad formar parte como Lautaro Rivero, Tomás Galván, el mismo Santiago Beltrán, Lautaro Pereyra, entre otros. Ante Sarmiento de Junín tendrá su lugar en el banco de suplentes un nuevo rostro en la Primera de River: Santiago Espíndola.

Espíndola con la Selección argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Quién es Santiago Espíndola, la joven promesa de River que estará en el banco vs Sarmiento

El futbolista de 18 años es considerado una de las fuertes apuestas de la Reserva de River comandada por Marcelo Escudero. Nacido en la ciudad de Rojas, Santiago Espíndola es diestro y mide 1,73 metros. Juega como mediocampista central pero puede adaptarse a otras funciones en esa zona. Se destaca por su buen pie y su inteligente lectura de juego.