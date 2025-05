El papa Francisco no veía televisión

En 1990 Jorge Mario Bergoglio realizó una promesa a la Virgen del Carmen que consistía en no ver más televisión. Es así que explicó: "Me dije a mí mismo: 'Esto no ayuda al corazón'".

Es verdad que a veces si veía televisión, pero cuando se trataban de hechos históricos donde el cura debía estar al tanto de los temas de cultura general: "A veces vi televisión. Cuando algún presidente asumió su cargo, cuando cayó el avión (el accidente de la unidad de la línea aérea LAPA en Buenos Aires) en 1999".

Esas pequeñas cosas las vi. Pero no veo televisión para nada. Esas pequeñas cosas las vi. Pero no veo televisión para nada.

Con esta premisa, dejó entrever que tampoco siguió las alternativas del partido entre San Lorenzo y Nacional de Paraguay que lo consagraron por primera - y única vez - campeón de la Copa Libertadores en 2014, que contaron con aquel gol de penal de Néstor Ortigoza y las grandes atajadas del arquero mendocino, Sebastián Torrico.

papa Francisco.jpg El papa Francisco con la camiseta más hermosa de todas.

Y también se perdió la final de la Copa del Mundo

El papa Francisco cumplió 86 años el 17 de diciembre de 2022 y el 18 la Selección Argentina jugó la final de la Copa del Mundo contra Francia. Una fecha que todos los amantes del fútbol - argentinos - tenemos tatuados en el corazón (y algunos en su piel).

Sin embargo, el sumo pontífice no estaba frente al televisor ni escuchándolo en la radio. Él mismo relató en diálogo con La Nación en marzo de 2023: "Estaba reunido con cinco pilotos de AlItalia y sus esposas. Quisieron venir a saludarme. Empezamos la charla a las 16. Hablamos de vino argentino". De paso, aprovechó para ofrecerles: "'Tengo un poco, si quieren les traigo'".

En el minuto a minuto explicó: "Cuando volví me dijeron que estaba ganando 3-2 ó 3-1, no me acuerdo. Después me enteré que ganó por penales. Me hizo pensar esto en la psicología argentina".

En su análisis del partido, fiel a su estilo, nos regaló una reflexión: "Capaz que es una cosa que no tiene fundamento, ¿eh? Pero yo lo digo. Nos entusiasmamos bien al principio. A los argentinos nos gusta empezar bien, pero nos falta la constancia de llegar más adelante. Felices porque ganamos el primer tiempo y dimos por ganado el duelo. Y no".

El partido hay que lucharlo hasta el final. El partido hay que lucharlo hasta el final.

"Y lo tuviste que pelear en penales, tanto contra Países Bajos como ante Francia. Nos haría bien tener un ritmo continuo, sin aburrirnos, sin cansarnos", concluyó en la entrevista el papa Francisco, el más futbolero y sabio de todos.