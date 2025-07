Paul Martín y su pasión por el fútbol: En FADEP logró un nuevo campeonato

Fadep. FADEP se consagró campeón del torneo Apertura, logró el tricampeonato. Foto: Prensa FADEP

Paul Martín en el arranque de la charla se refirió al nuevo título con FADEP y reconoció: "La verdad que fue una felicidad absoluta ganar el torneo, son muchos equipos que se preparan para ser campeones y es un privilegio poder haber ganado el campeonato. Es muy lindo que mi familia, esté siempre conmigo y poder lograr un objetivo deportivo me enorgullece mucho tenerlos al lado mío".

Su opinión sobre FADEP

"La realidad es que nosotros nos pasamos muchas horas trabajando en el club. Arrancamos a las ocho de la mañana con el desayuno y terminamos a las 13. Son cuatro o cinco horas que le dedicamos al club y todo tiene sus frutos. El club le queda chica la Liga Mendocina y que necesita un salto de calidad", cuenta el delantero.

Paul Martín FADEP Paul Martín sigue mostrando su velocidad en FADEP, a los 35 años demuestra su incondicional amor por el fútbol. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

"Todos los que conocen el predio de dan cuenta la infraestructura que hay. Las canchas son un espectáculo, los materiales que tenemos para entrenar. Tenemos todos para que estemos cómodos y competir de la mejor manera", reveló.

paul-martin-atletico-argentinojpg Atlético Argentino fue uno de los clubes que jugó.

"A mi edad disfruto cada día de entrenar, de jugar a fútbol que es lo que siempre me apasionó y que el día que dejé de jugar. Quiero que me recuerden de la mejor manera", admitió Paul Martín. "A mi edad disfruto cada día de entrenar, de jugar a fútbol que es lo que siempre me apasionó y que el día que dejé de jugar. Quiero que me recuerden de la mejor manera", admitió Paul Martín.

"El año pasado estuve a punto de dejar el fútbol, había tomado la decisión y apareció FADEP, mi vida siempre fue de película, se me van dando cosas increíbles, en la final me tocó cerrar la tanda de penales", opinó Paul Martín. "El año pasado estuve a punto de dejar el fútbol, había tomado la decisión y apareció FADEP, mi vida siempre fue de película, se me van dando cosas increíbles, en la final me tocó cerrar la tanda de penales", opinó Paul Martín.

Su relación con Sebastián Torrico el titular de FADEP

Paul Martín definió al presidente Sebastian Torrico y aseguró: "Es un fenómeno, conmigo se ha portado muy bien. Nos conocemos de la época de Godoy Cruz, compartimos plantel. Tenemos una relación de él presidente y yo jugador. No es casualidad lo que hemos ganado en su gestión".

Torrico Paul Martín se refirió al presidente del club Sebastián Torrico. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El fútbol le ha dejado mucho con su extensa trayectoria. "El fútbol me ha dado muchísimo, he hecho un esfuerzo muy grande para poder jugar, llevo muchos años de carrera. Siempre he sido muy profesional me he perdido un montón de cosas. Me considero un enfermo de los desafíos", contó.

Pal Martin huracan. Paul Martín se inició en Huracán Las Heras.

Lo que le ha dejado el fútbol

"En Huracán Las Heras fue el club donde arranqué a los 3 años, mi crecimiento futbolístico y deportivo lo tuve en Godoy Cruz, por la formación que tuve en un club que está en primera división. Me pone muy contento como ha quedado el Feliciano Gambarte, paso por la costanera y digo que lindo que está. De todos los clubes que jugué tengo un gran recuerdo y me fue bien".