Paul Martín disfruta de la vida y jugar al fútbol, su gran pasión

Paul Martín Atlético Argentino.jpg Paul Martín vivió momentos duros en su vida con el accidente que tuvo en el 2021. Foto: Gentileza Prensa Atlético Argentino

El jugador, en el 2021, estuvo en terapia intensiva tras un accidente automovilístico que sufrió. Era difícil que volviera a jugar, pero no bajó los brazos y volvió al fútbol, coronándose campeón en Andes Talleres, club en el que jugaba.

►TE PUEDE INTERESAR: Copa Mendoza 2022: así se jugarán los choques de semifinales

El jugador recordó los momentos duros que tuvo cuando sufrió el accidente, donde luchó para seguir viviendo: "Se me pasa por la cabeza constantemente. Soy una persona antes de lo que sucedió con el accidente. Y ahora tener a mis padres, mi señora, a mi hija y cada gol que hago, los buscó a ellos y me da mucha emoción. A ellos les sucede lo mismo".

Paul Martín Argentino.jpg Paul Martín y la sana costumbre de convertir goles.

"Ni el más optimista pensaba que iba a volver a jugar. Ni mucho menos estar pasando este buen momento en lo deportivo." admitió.

►TE PUEDE INTERESAR: Copa Mendoza: Argentino le ganó a Independiente Rivadavia y está en cuartos de final

Paul Martín, sobre lo que está viviendo en el Atlético Argentino, manifestó: "La verdad que me siento muy contento de estar en este club, es un lindo desafío el que estoy viviendo. Desde que llegué me han tratado muy bien. Hace diez años jugué en esta institución y hoy me encontré con un club totalmente distinto, en crecimiento y con grandes objetivos".

El delantero reveló: "Me ha sorprendido el crecimiento que ha tenido el club. Me ha llamado la atención las numerosas disciplinas que se practican. Me encanta que después que terminamos de entrenar, ver a chicos practicando otros deportes, eso habla del crecimiento que está teniendo la institución".

"Me movilizó venir a Argentino, que es un grande. De repente surgió este desafío de venir a este club, que ni yo me lo imaginaba. Me movió el piso y no me arrepiento de la decisión que tomé de haber venido, me siento muy feliz", remarcó.

Paul Martín A. ARgentino.jpg

Su vida se divide entre el trabajo y el fútbol

Paul Martín contó que además de jugar al fútbol, se dedica a otra profesión, como muchos jugadores de esta categoría. "El 90 por ciento en nuestro club no vivimos del fútbol. En mi caso personal, hace ocho años que tengo una empresa de internet junto a mi hermano y un amigo. Es la prioridad que hoy tengo, que es lo que le da de comer a mi familia".

"El jugador del ascenso no puede vivir de lo que gana en el fútbol. Los jugadores jugamos al fútbol por amor a esta profesión, pero no hacemos fortuna", reveló.

"Desde que empecé a trabajar, va parecer contradictorio, pero empecé a disfrutar del fútbol, porque dejé de depender de él. Arranco trabajando temprano, hasta las tres más o menos, y a la tarde entreno", contó el jugador, que se inició en Huracán Las Heras y que ha tenido un recorrido importante en su carrera.