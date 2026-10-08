Nicolás Tagliafico fue lapidario sobre el fútbol argentino con 30 equipos en Primera División

"A pesar de haber hecho un Mundial, no sé si cero vistoso pero sí muy complicado por como se venía transitando... creo que la sensación de la final fue muy pobre comparada a todos los demás partidos", analizó.

En esa misma sintonía, agregó: "Estuvo muy lejos de lo que se mostró en 2022. Creo que la gente un poco empezó a buscar esa manera de decir: ´No fuimos la Selección que conocía todo el mundo´".

Nicolás Tagliafico es figura y referente de la Albiceleste.

Nicolás Tagliafico admitió que España fue superior

También se refirió a las teorias conspirativas que surgieron entorno a la final: "Quedó esa sensación de que teníamos que buscar algo... pero lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba".

"El cansancio emocional, físico, mental, jugó un papel muy importante. Yo empiezo a analizar un poco lo táctico y España siempre fue una selección de presionar muy alto, sacarte el valor y mantener la posición y eso a nosotros no nos gusta", analizó sobre el partido cúlmine que Argentina no logró ganar.

Paso siguiente se refirió al estilo del combinado dirigido por Lionel Scaloni: "Somos un equipo que nos gusta tener la posesión de la pelota, controlar el juego. Y cuando lamentablemente nos sacan el control del juego tenemos que jugar compacto y no somos los mejores en esos".

"El que ve fútbol sabe que esos toques o jugadas imprecisas que tuvimos hacen que la vuelva a tener el rival, y la vuelva a tener... y llega un momento que te agota físicamente, no solo mentalmente. Te estresa. No somos un equipo que juegue sin el balón. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no encontramos la tranquilidad de tener la pelota", manifestó Tagliafico.

Tagliafico apuntó contra el fútbol argentino del Chiqui Tapia.

Tagliaficó critico fuertemente al fútbol argentino

Además del análisis que hizo sobre la Selección argentina, el lateral también se refirió al fútbol argentino: "Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino".

"Siento que empezó a bajar un poco más la calidad, crecí con el Apertura y Clausura de 20 equipos y hoy es como que uno no se va dando cuenta las cosas. Grupo A, Grupo B, como se conectan. Empezás a perder un poquito de ese amor".

Con respecto a su regreso al fútbol argentino, explicó: "Y volver al fútbol argentino va un poco de la mano, depende de cómo sea de acá a futuro".