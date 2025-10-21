Nico Paz, apuntado por un gigante de Europa: el rol del Real Madrid

Es por eso que el conjunto que tiene como capitán a Lautaro Martínez está encantado por el juego y elegancia del jugador de 21 años y trascendió que están preparando una oferta muy importante.

Según informó la prensa italiana están dispuestos a desembolsar 58 millones de euros; una cifra muy superior a la que pagó el Como al Real Madrid cuando lo adquirió en 2024 tras transferir seis millones de euros.

Nicolás Paz Nico Paz encontró su mejor nivel con Cesc Fabregas como técnico.

El rol del Real Madrid en el futuro del jugador argentino

La situación de Nico Paz en el Como 1907 es bastante particular. En 2024 el conjunto italiano pagó los seis millones de euros por el 50% del pase del mediocampista, pero establece cláusulas de recompras para volver a hacerse con el jugador si evalúan que es afín al proyecto del Real Madrid.

En el mercado de pases del verano europeo caducó la primera de ellas (por 8 millones de euros), en el 2026 hay otra por 9 millones y en 2027 habrá otra por 10 millones de euros. Es decir, el conjunto español podrá recuperarlo por cifras bastante menores con dos objetivos: utilizarlo en sus filas o venderlo.

Es así que toda intención económica que tenga el Como tendrá que ser supervisada por el Real Madrid, quienes recibirán el 50% del traspaso del jugador argentino; en caso que se pueda realizar la transferencia al Inter, se tratará de un ingreso económico histórico para el humilde equipo de Lombardía.