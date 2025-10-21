Inicio Ovación Fútbol Nicolás Paz
El futuro del crack

Nico Paz, apuntado por un gigante de Europa: el rol del Real Madrid

El Real Madrid juega un papel clave en el futuro de Nicolás Paz, independientemente de si desea contar con sus servicios o no

Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Nicolás Paz está causando sensación en Italia ya que semana a semana no desentona y se convirtió en el dueño de la pelota en el Como. Por la fecha 7 de la Serie A enfrentó a la Juventus y nuevamente fue figura absoluta: marcó un gol y realizó una asistencia en el triunfo por 2 a 0.

Es así que el jugador de la Selección argentina está despertando el interés de distintos equipos muy importantes de Europa y ahora fue el Inter quien está dispuesto a realizar una jugosa propuesta para hacerse con los servicios del jugador.

Nico Paz salió de las canteras del Real Madrid y la está rompiendo en Italia.

La propuesta del Inter para adquirir a Nico Paz

El Como logró, de la mano y de los pies de Nico Paz, algo que no lograba desde hace 73 años: vencer a la Juventus. El mediocampista argentino ha llegado, hasta el momento, a su punto máximo y en la presente Serie A lleva cuatro goles y cuatro asistencias en siete fechas.

Es por eso que el conjunto que tiene como capitán a Lautaro Martínez está encantado por el juego y elegancia del jugador de 21 años y trascendió que están preparando una oferta muy importante.

Según informó la prensa italiana están dispuestos a desembolsar 58 millones de euros; una cifra muy superior a la que pagó el Como al Real Madrid cuando lo adquirió en 2024 tras transferir seis millones de euros.

Nico Paz encontró su mejor nivel con Cesc Fabregas como técnico.

El rol del Real Madrid en el futuro del jugador argentino

La situación de Nico Paz en el Como 1907 es bastante particular. En 2024 el conjunto italiano pagó los seis millones de euros por el 50% del pase del mediocampista, pero establece cláusulas de recompras para volver a hacerse con el jugador si evalúan que es afín al proyecto del Real Madrid.

En el mercado de pases del verano europeo caducó la primera de ellas (por 8 millones de euros), en el 2026 hay otra por 9 millones y en 2027 habrá otra por 10 millones de euros. Es decir, el conjunto español podrá recuperarlo por cifras bastante menores con dos objetivos: utilizarlo en sus filas o venderlo.

Es así que toda intención económica que tenga el Como tendrá que ser supervisada por el Real Madrid, quienes recibirán el 50% del traspaso del jugador argentino; en caso que se pueda realizar la transferencia al Inter, se tratará de un ingreso económico histórico para el humilde equipo de Lombardía.

