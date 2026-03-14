Nahuel Molina le dio un triunfo al Atlético de Madrid y una alegría a Scaloni

Nahuel Molina, a los 8' de juego, marcó el único gol (un golazo) de la ajustada victoria del Atlético de Madrid ante el Getafe por la fecha 28 de La Liga y le dio una buena noticia a Lionel Scaloni en vistas del próximo Mundial.
Nahuel Molina, a los 8' de juego, marcó el único gol de la ajustada victoria del Atlético de Madrid ante el Getafe por la fecha 28 de La Liga y le dio una buena noticia
Nahuel Molina, a los 8' de juego, marcó el único gol (un golazo) de la ajustada victoria del Atlético de Madrid ante el Getafe por la fecha 28 de La Liga y le dio una buena noticia a Lionel Scaloni en vistas del próximo Mundial.
El lateral fue titular y marcó el tanto del triunfo del equipo del Cholo Simeone en el que también jugaron desde el arranque Juan Musso, Nico González y Thiago Almada e ingresaron en la segunda parte.
Tras la goleada ante Tottenham en la Champions, el Aleti le ganó sin que le sobrara nada al Getafe donde actuó como titular el mendocino Zaid Romero y el delanteJulián Álvarez y Giuliano Simeone.ro de Boca Luis Vázquez.
Con este resultado el Atlético llegó a 57 puntos (ganó 17, empató 6 y perdió 5) y quedó momentáneamente a 6 del Real Madrid y a 10 del Barcelona, aunque ambos tienen un partido menos.
Campeón del Mundial Qatar 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024, Nahuel Molina tiene un lugar prácticamente asegurado en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
Sin muchas variantes en el puesto, el defensor de 27 años sería titular pese a que ha jugado 34 partidos oficiales y este sábado hizo su primer gol.