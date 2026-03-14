Nahuel Molina le dio un triunfo al Atlético de Madrid y una alegría a Scaloni

El lateral fue titular y marcó el tanto del triunfo del equipo del Cholo Simeone en el que también jugaron desde el arranque Juan Musso, Nico González y Thiago Almada e ingresaron en la segunda parte.

molina 1 Nahuel Molina marcó un golazo para la victoria del Atlético de Madrid.

Tras la goleada ante Tottenham en la Champions, el Aleti le ganó sin que le sobrara nada al Getafe donde actuó como titular el mendocino Zaid Romero y el delanteJulián Álvarez y Giuliano Simeone.ro de Boca Luis Vázquez.