Mundial Sub 17: así reaccionaron los medios mexicanos al saber que enfrentarán a la Selección argentina

La contracara es la selección de México quienes registraron un triunfo y dos derrotas, quedando como octavo mejor tercero (se clasificaban ocho); y el cruce encendió las alarmas entre los fanáticos del fútbol y los periodistas del conjunto verde.

La Vanguardia expresó: "Con solo una victoria en tres partidos, el Tricolor enfrentará ahora a una poderosa Albiceleste, que llega con paso perfecto y nueve puntos". La preocupación está latente y el partido programado para el próximo viernes a partir de las 11.45 tiene un claro favorito: "La selección Mexicana Sub-17 logró mantenerse con vida en el Mundial de Qatar 2025 gracias a una combinación improbable de resultados y al criterio de Fair Play, convirtiéndose en el último equipo en asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final".

Esto en línea, medio mexicano, también se expresaron en la misma sintonía: "Luego de conseguir de forma milagrosa su pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025, se confirmó el México vs Argentina como el duelo para esta instancia en la que buscarán acceder a la siguiente ronda".

El diario Récord puso en evidencia la seguidilla de partidos importantes que enfrenó a ambos seleccionados: "México vs. Argentina nuevamente en un Mundial: Tri y Albiceleste chocarán en el Sub-17. En Récord recordamos las duras eliminaciones que ha sufrido la selección sexicana con Argentina, que se ha convertido en el principal rival en diversas instancias de competencias internacionales, especialmente dentro de los Mundiales".

TV Azteca, por su lado, agregó: "Calientan el México vs Argentina del Mundial Sub 17: ‘Quieren jugar o irse con dignidad’. Previo al juego de México vs Argentina de los 16avos de Final, los aficionados de la albiceleste menosprecian al conjunto azteca en el Mundial Sub 17".

Así quedaron los cruces en el Mundial Sub 17

En caso de ganar, los dirigidos por Diego Placente se medirán contra el ganador de la llave entre Portugal y Bélgica; y más adelante contra el ganador de Suiza - Egipto y Canadá - Irlanda.

Dieciseisavos Mundial Sub 17 Así continúa el Mundial Sub 17.

Hasta el momento la Selección argentina no ha logrado ganar ningún Mundial de la categoría.