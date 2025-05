"Estamos muy felices por lo que hemos logrado. Lo que vivimos el año pasado fue complicado, pero supimos salir adelante y en este 2025 sabíamos que teníamos un gran plantel para llegar a lo más arriba posible", agregó uno de los jugadores que ha tenido un gran rendimiento en el equipo que dirige Alfredo Berti.

"Le agradecemos a todos los hinchas de Independiente Rivadavia por el aliento que nos dieron todos los partidos". "Le agradecemos a todos los hinchas de Independiente Rivadavia por el aliento que nos dieron todos los partidos".

Mauricio Cardillo hizo dos goles clave para la Lepra

Sobre su momento personal, Mauricio Cardillo destacó: "El gol lo venía buscando desde hace mucho y se me dio contra Central Córdoba en Santiago del Estero y ahora de local. Estoy muy contento por los dos goles y este en particular me gustó mucho porque fue en el Gargantini, con nuestra gente, y hubo un festejo con Seba (Villa) que me jodía porque no se me abría el arco y ahora se me encendió la chispa".

Embed - Mauricio Cardillo, uno de los goleadores de Independiente Rivadavia frente a Defensa y Justicia.

Con respecto al rival que le tocará en octavos de final, en condición de visitante y a partido único. "El rival que tengamos que enfrentar va a estar bien. Nos fijamos en nuestro juego y vamos a ir hacer un gran partido con el equipo que nos toque".