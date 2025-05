Matías Villarreal, capitán y líder del Deportivo Maipú, analizó el buen presente del Cruzado

Matias-Villarreal-y-Juan-Manuel-Sara-Deportivo-Maipu.jpg Matías Villarral con Juan Manuel Sara. Estuvieron juntos en Estudiantes de Buenos Aires. Foto: Prensa Deportivo Maipú.

El mediocampista hizo un balance de estas 16 fechas disputadas, donde el equipo ha sumado 24 puntos producto de seis triunfos, seis empates y cuatro derrotas. "Hay que dividirlo en tres partes: a nivel grupal hicimos cinco o seis fechas muy buenas, después el equipo cayó en un bache de tres fechas y este último sprint del torneo el equipo volvió a dar muestras que cuando está bien compite. Somos un equipo que está bien parado y nos quedan tres puntos muy importantes para coronar una primera rueda que sería excelente".

Matías Villarreal, el plantel y su presente en Maipú

Matías Villarreal analizó el plantel del Cruzado y destacó: "Es un equipo que tiene poca gente grande, somos tres jugadores los que tenemos más de 30 años. Hay muchos chicos que están haciendo sus primeros partidos en la categoría como Arón Agüero, Luciano Arnijas, Luciano Paredes, Tomás Silva y Franco Saccone. Son jugadores que tiene mucho para darle al club y me pone muy contento el presente de cada uno de ellos".

"Soy mendocino, mi familia vive acá, y siempre es un plus. Fueron varios aspectos que me llevaron la decisión de venir a jugar a esta gran institución".

Para Matías Villarreal el Deportivo Maipú es el tercer club donde juega en Mendoza, el primero fue Independiente Rivadavia y luego Gimnasia y Esgrima: "El club hace varios años me quería y ha tenido un gran crecimiento deportivo e institucional. Además, conocía a Juan Manuel Sara y su forma de ver el fútbol".