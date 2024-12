Matías Villarreal quiere dar lo máximo en el Deportivo Maipú en su vuelta Mendoza

"Vengo a dar lo mejor, lo mismo que he tratado de aportar en todos los clubes. Siempre he sido muy responsable en todas las instituciones que he jugado en mi carrera", agregó el mediocampista.

Sobre estos primeros días en el Cruzado, reconoció: "Ya conocía a Juan Manuel Sara, estuvimos juntos en Estudiantes de Buenos Aires y conozco su idea de trabajo. Estoy conociendo a los nuevos compañeros en estas semanas de entrenamiento, seguramente llegarán más futbolistas para conformar el equipo para el nuevo torneo de la Primera Nacional".

Sus expectativas en el Deportivo Maipú

Matías Villarreal habló sobre las metas y aseguró: "Seguramente será un torneo duro, competitivo y trataremos de pelear los primeros puestos".

Matías Villarreal opinó sobre Gimnasia y Esgrima

Matías Villarreal jugó en Gimnasia y Esgrima y dio su punto de vista sobre la final del Reducido que perdió el Lobo ante San Martín de San Juan. "Estaba ilusionado que se le pudiera dar el ascenso, pasé muy lindos momentos en ese club y le tengo mucho cariño. Tuve la posibilidad de ver al equipo en los octavos de final con Estudiantes de Buenos Aires, que es otro club que quiero mucho y el hincha en ese encuentro me demostró mucho afecto, me abrazaban y la gente me decía que algún día tenía que volver".