Matías Reali firmó su contrato con Independiente Rivadavia y viajó a Rosario para el partido con Central

Independiente Rivadavia anunció de manera oficial el retorno del futbolista Matías Reali. El delantero, que viene de jugar en San Lorenzo, firmó el contrato a préstamo hasta diciembre de 2027 y viajó a Rosario junto a sus compañeros.
Matías Reali selló su vínculo con Independiente Rivadavia este sábado e irá al banco de suplentes este domingo ante Rosario Central
Independiente Rivadavia anunció de manera oficial el retorno del futbolista Matías Reali. El delantero, que viene de jugar en San Lorenzo, firmó el contrato a préstamo hasta diciembre de 2027 y viajó a Rosario junto a sus compañeros.
El jugador se entrenó este sábado en el Gargantini y fue convocado para integrar la lista de los futbolistas que viajaron a Rosario para jugar este domingo desde las 17, ante Rosario Central por la 12da fecha del torneo Clausura, en el Gigante de Arroyito.
La dirigencia se vio obligada a moverse con rapidez en el mercado debido a la grave lesión que sufrió Maximiliano Salas. El ex delantero de River padeció la rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral de su rodilla izquierda durante el reciente encuentro frente a Gimnasia La Plata.
El delantero, que fue una de las figuras en el ascenso a Primera en el 2023, inicia su segundo ciclo en Independiente Rivadavia tras una destacada etapa previa en la que vistió la camiseta azul en 53 encuentros oficiales, aportó 3 goles y brindó 9 asistencias.
Su rendimiento fue indispensable en el camino hacia el inolvidable ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino obtenido en la temporada 2023. En dicha campaña convirtió dos tantos fundamentales: un golazo de tiro libre frente a Atlético de Rafaela y la histórica conquista contra Deportivo Maipú que aseguró la clasificación a la gran final ante Almirante Brown, de Isidro Casanova.
Independiente Rivadavia tiene un refuerzo de jerarquía para encarar este exigente tramo final de la temporada bajo las órdenes de Alfredo Berti. Es un jugador que es muy querido por los hinchas leprosos.
Matías Reali vuelve a trabajar bajo la conducción de Alfredo Berti, el entrenador con el que compartió aquella campaña del ascenso, y se reencuentra con algunos de sus compañeros como Álex Arce, Juan Manuel Elordi y Victorio Ramis.