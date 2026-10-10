Matías Reali firmó su contrato con Independiente Rivadavia y viajó a Rosario para el partido con Central

Matías Reali fue una de las grandes figuras en el ascenso del 2023

El delantero, que fue una de las figuras en el ascenso a Primera en el 2023, inicia su segundo ciclo en Independiente Rivadavia tras una destacada etapa previa en la que vistió la camiseta azul en 53 encuentros oficiales, aportó 3 goles y brindó 9 asistencias.

Reali fue gran protagonista en el ascenso de la Lepra a Primera en el 2023.

Su rendimiento fue indispensable en el camino hacia el inolvidable ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino obtenido en la temporada 2023. En dicha campaña convirtió dos tantos fundamentales: un golazo de tiro libre frente a Atlético de Rafaela y la histórica conquista contra Deportivo Maipú que aseguró la clasificación a la gran final ante Almirante Brown, de Isidro Casanova.

Independiente Rivadavia tiene un refuerzo de jerarquía para encarar este exigente tramo final de la temporada bajo las órdenes de Alfredo Berti. Es un jugador que es muy querido por los hinchas leprosos.

Matías Reali vuelve a trabajar bajo la conducción de Alfredo Berti, el entrenador con el que compartió aquella campaña del ascenso, y se reencuentra con algunos de sus compañeros como Álex Arce, Juan Manuel Elordi y Victorio Ramis.