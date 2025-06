Martín Palermo eligió a su número nueve para Boca: "El centrodelantero que tenés que poner es ..."

"En Boca, además de tener condiciones, tenés que ser distinto, tu cabeza tiene que ser distinta. Vivir ahí adentro, no es para cualquiera. Tenés que tener una personalidad muy especial", dijo el goleador quien agregó en un tono crítico: "Falta ese hambre que había antes, y eso no lo puede corregir un entrenador. Si no sentís ir a presionar al central para hacer el gol...", expresó.

Palermo

Respecto de Edinson Cavani, uno de los que ocupa su puesto de centrodelantero, el Titán asumió: "La cabeza es fundamental para un delantero. Vos ves el gol que erra en la última jugada ante Alianza Lima, vos decís: un jugador del nivel de Cavani, ¿cómo puede errar ese gol? Y...lo puede errar, ¿por qué no?".