Marco Van Basten sentenció quién es mejor: ¿Diego Maradona, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?

Marco van Basten Marco Van Basten tiene a Diego Maradona entre sus preferidos.

Pero luego surgieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes se forjaron como las figuras indiscutidas del fútbol mundial y abrieron una polémica que sigue (y seguirá vigente): ¿quién de los dos es mejor?

Fue así que el ídolo neerlandés manifestó: "Cristiano Ronaldo trabajó duro, pero ¿acaso la gente olvida que Lionel Messi también sigue jugando al fútbol?".

Y continuó con su pensamiento: "Tiene 38 años. Vive para su deporte tanto como Cristiano Ronaldo y trabajó igual de duro. Porque no se puede ser tan bueno como Messi a los 38 años sin trabajar duro".

Lionel Messi - Cristiano Ronaldo El neerlandés eligió a Maradona sobre Cristiano y Messi.

No obstante, eligió quién es mejor entre Maradona, Cristiano o Messi

Luego, el ídolo neerlandés de 61 años prefirió realizar una mirada al pasado para elegir quiénes son los mejores de la historia y elaboró un top de lujo: "Para mí, los tres mejores de la historia son Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff. De niño quería ser como Cruyff, él era mi amigo, lo extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles".

Cristiano Ronaldo está cerca de los mil goles (lleva 957), Lionel Messi sigue sumando títulos (ahora en la MLS) y todo parece indicar que el duelo entre ambos se definirá como lo hizo Diego Maradona en México 1986: ¿quién saldrá campeón del mundo?

Sin embargo, Lio tiene una pequeña ventaja, porque ya sabe cuánto pesa la Copa.