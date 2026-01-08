Marco Van Basten sentenció quién es mejor: ¿Diego Maradona, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?

La duda sobre quién es mejor entreDiego Maradona, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi parece que durará mucho tiempo. Los protagonistas del fútbol se expresan permanentemente y ahora fue la palabra autorizada de Marco Van Basten quien tomó la palabra al elegir quién es mejor.
Se trata de una tarea difícil ya que se pueden evaluar torneos grupales, premios individuales, cantidad de goles o asistencias. Es una polémica que perdurará por el resto de los tiempos.
Marco Van Basten sentenció quién es mejor: ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi?
Uno de los mejores delanteros que tuvo el fútbol mundial fue, sin dudas, Marco Van Basten quien supo brillar en el Ajax y el Milan, hasta que llegó el brasilero Ronaldo Nazario (para muchos el verdadero Ronaldo) y capitalizó los gustos de los fanáticos del fútbol.
Pero luego surgieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes se forjaron como las figuras indiscutidas del fútbol mundial y abrieron una polémica que sigue (y seguirá vigente): ¿quién de los dos es mejor?
Fue así que el ídolo neerlandés manifestó: "Cristiano Ronaldo trabajó duro, pero ¿acaso la gente olvida que Lionel Messi también sigue jugando al fútbol?".
Y continuó con su pensamiento: "Tiene 38 años. Vive para su deporte tanto como Cristiano Ronaldo y trabajó igual de duro. Porque no se puede ser tan bueno como Messi a los 38 años sin trabajar duro".
No obstante, eligió quién es mejor entre Maradona, Cristiano o Messi
Luego, el ídolo neerlandés de 61 años prefirió realizar una mirada al pasado para elegir quiénes son los mejores de la historia y elaboró un top de lujo: "Para mí, los tres mejores de la historia son Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff. De niño quería ser como Cruyff, él era mi amigo, lo extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles".
Cristiano Ronaldo está cerca de los mil goles (lleva 957), Lionel Messi sigue sumando títulos (ahora en la MLS) y todo parece indicar que el duelo entre ambos se definirá como lo hizo Diego Maradona en México 1986: ¿quién saldrá campeón del mundo?
Sin embargo, Lio tiene una pequeña ventaja, porque ya sabe cuánto pesa la Copa.