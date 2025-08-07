Lo que comenzó mal, pronto empeoró. Luego de ser silbado en el anuncio del plantel, antes de inicio, la hinchada de Godoy Cruz fue levantando temperatura contra el entrenador Esteban Solari (el Expreso cayó este jueves por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata).
