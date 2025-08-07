Pasados los primeros minutos del primer tiempo, donde el ataque de Godoy Cruz fue vertiginoso, el fastidio se fue incrementando en las tribunas con la falta de profundidad. Ya con la segunda y tercera llegada de Gimnasia (26 y 29), los goles visitantes, se perdió la calma.

godoy-cruz El Tomba no jugó bien. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Esto quedó plasmado con toda la tribuna Sur de pie rechiflando a Solari, que se iba a los camarines con algunos suplentes. Pero de inmediato, al llegar los jugadores a la boca del túnel, la gente los apoyó con aplausos.