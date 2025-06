Leila Pereira, la única presidenta entre 31 hombres en el Mundial de Clubes

En los últimos años el fútbol ha tenido una apertura significativa con la incorporación de mujeres en las diversas áreas del club, sin embargo las estadísticas indican que solo una viajará a Estados Unidos como presidente para acompañar a la delegación en el Mundial de Clubes: Leila Pereira.

Aunque reconoce que su vida no estuvo ligada al fútbol, fue recién a los 18 años cuando conoció a su futuro marido y, gracias a él, al equipo que conquistaría su corazón para siempre. De joven estudió periodismo y tenía como objetivo tratar temas generales, pero una de sus actividades fue cubrir partidos de fútbol en el emblemático Maracaná, lo que la marcó para su futuro.

"Volví al Maracaná como presidenta del Palmeiras. Me emocioné mucho. Nunca imaginé que podría llegar a presidir un club tan grande, ¿entiendes? No había ningún precedente de mujeres como presidentas de clubes. Pero yo soñaba con ser independiente. Da igual el ámbito, pero para una mujer o cualquier otra persona, es esencial poder ser la dueña de tu propia vida. Y creo que lo conseguí", manifestó en diálogo con la FIFA.

Leila Pereira - Presidenta Palmeiras.jpg Es la única mujer entre los 31 equipos que preside un club.

►TE PUEDE INTERESAR: La enfática declaración de Miguel Russo sobre el objetivo de Boca en el Mundial de Clubes

La impulsora de sueños y su rol como referente

Aunque se trate de una tarea para nada sencilla, la presidenta se toma con humor su rol: "Si el equipo gana, siempre es la plantilla, el entrenador. Si pierde, es la presidenta. ¿Entiendes? Pero no pasa nada. Cuando gana, lo celebro conmigo misma. Me miro al espejo y me digo: 'Enhorabuena, Leila, eres genial'. ¿Sabes?", explicó entre risas.

Al transformarse en una impulsora de sueños, también explicó: "Estoy muy orgullosa de esto, pero espero ver más mujeres en el futuro. Que mi ejemplo inspire a las mujeres para luchar por sus espacios en el fútbol porque nada va a caer del cielo, tenéis que saberlo".

"Entonces, más que representar a este club gigante, es ser una inspiración para tantas chicas porque en mi época no había nadie, nadie. Rompemos paradigmas absurdos. Todavía hay personas que dicen que las mujeres no entienden de fútbol. Imagina si yo entendiese, entonces, ¿cuántos títulos conseguiríamos? '¿Cómo? ¿Una mujer en el fútbol?', dicen. Sí, señor, y triunfando", añadió.

Para los hinchas ella es la "tía Leila", sin embargo, se encargó de marcar los límites: "Aquí no soy la tía Leila, no. Aquí soy la presidenta. Los aficionados son los que me llaman 'tía Leila'. Y me encanta, ¿sabes? Me parece un mote muy cariñoso. Los jugadores me tratan con muchísimo respeto porque yo también los respeto mucho. Al ser mujer, evidentemente, no entro en el vestuario; no me gusta. Es su espacio".

"Todo es más difícil para una mujer. Todo. Hasta me pregunto: 'Si volviera a nacer, ¿querría nacer mujer?' Pero pienso y entiendo que la respuesta es: 'Sí, quiero volver a nacer mujer'. Es una lucha que me aporta mucha satisfacción", concluyó la única presidenta que se hará presente en el Mundial de Clubes.