"Hemos tenido también un poco de mala suerte. Alaba ha tocado el balón con mala suerte y después no estuvimos bien en balón parado pero en otro área marcamos dos goles a balón parado con buena actuación del lanzador y el rematador. Son cosas a mejorar pero estamos en la final", completó el DT del Real Madrid con sinceridad.

Con respecto a la entrega física de sus dirigidos en este partido por Copa del Rey, lanzó: "Creo que estamos bastante bien, la prórroga la hemos hecho bien, pusimos piernas frescas, los que han entrado han aportado y los que jugaron de inicio aportaron hasta el final. Vinícius, Rodrygo y Bellingham han hecho un partido espectacular a nivel físico y hemos acabado con más energía que la Real Sociedad en la prórroga".

Carlo Ancelotti.png Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa.

Para culminar, Ancelotti le envió un cálido mensaje a los hinchas del Real Madrid: "Fuera no me he visto nunca, en el Bernabéu todo puede pasar en este tipo de partidos, con este ambiente, cuando tenemos que recuperar el marcador nunca bajamos los brazos. La afición apoya con un ambiente muy caliente que hace que nunca nos rindamos en nuestra casa".