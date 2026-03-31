La Selección Argentina, con un tanto de Messi, golea a Zambia en La Bombonera

La Selección Argentina le gana 4 a 0 a Zambia, este martes en La Bombonera, en el último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde irá en busca de su cuarta estrella.
La Selección Argentina, con Lionel Messi de titular, recibe a Zambia, en su último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026.
La Selección Argentina le gana 4 a 0 a Zambia, este martes en La Bombonera, en el último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde irá en busca de su cuarta estrella.
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Julián Álvarez puso en ventaja al equipo nacional a los 3 minutos del primer tiempo y a los 43 minutos Messi puso el segundo para los Albicelestes. A los 5 minutos del complemento Nicolás Otamendi, de penal, marcó el tercero de los dirigidos por Lionel Scaloni.
La Selección argentina venía de vencer 2-1 ante Mauritania en un flojo encuentro que también se jugó en el reducto de Boca.
Pero a los 3 minutos Leo Messi, que disputa su último partido en suelo argentino con la Albiceleste (tras el Mundial dejará de jugar en la Selección), armó una gran jugada por la derecha y asistió a Álvarez, quien definió muy bien y puso el 1 a 0.
A los 43' Messi combinó con Alexis Mac Allister adentro del área y marcó de zurda el segundo tanto albiceleste y el tanto número 902 de su carrera.
En el complemento Fredrick Mwimanzi le hizo una falta a Thiago Almada en el área y Otamendi cambió el penal por gol.
La síntesis
Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Zambia: Willard Mwanza; Frederick Mwimanzi, Obino Chisala, Dominic Chada, Tinklar Sinkala; Given Kalusa, Wilson Chisala; Fashion Sakala, David Simukonda, Albert Kangwanda; Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.
Goles: PT 3' Álvarez (A) y 43' Messi (A). ST 5' Otamendi (A), de penal.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).
Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).