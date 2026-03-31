La Selección Argentina, con un tanto de Messi, golea a Zambia en La Bombonera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/2039129320992498127&partner=&hide_thread=false GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ para el 1-0 de ARGENTINA ante Zambia.



El pase previo de #Paredes y la asistencia de #Messi...pic.twitter.com/0zUYMWLGZc — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 31, 2026

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ASÍ FUE EL GOL DE MESSI EN EL PARTIDO DE ARGENTINA VS ZAMBIA https://t.co/TyqXUTpw2C pic.twitter.com/mQubE8gDte — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) April 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2039144768832262580&partner=&hide_thread=false "Otamendi":

Por su gol en el partido de la Selección Argentina ante Zambia pic.twitter.com/y6H9lwk4ko — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 1, 2026

La Selección argentina venía de vencer 2-1 ante Mauritania en un flojo encuentro que también se jugó en el reducto de Boca.

Pero a los 3 minutos Leo Messi, que disputa su último partido en suelo argentino con la Albiceleste (tras el Mundial dejará de jugar en la Selección), armó una gran jugada por la derecha y asistió a Álvarez, quien definió muy bien y puso el 1 a 0.

A los 43' Messi combinó con Alexis Mac Allister adentro del área y marcó de zurda el segundo tanto albiceleste y el tanto número 902 de su carrera.

En el complemento Fredrick Mwimanzi le hizo una falta a Thiago Almada en el área y Otamendi cambió el penal por gol.

La síntesis

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Willard Mwanza; Frederick Mwimanzi, Obino Chisala, Dominic Chada, Tinklar Sinkala; Given Kalusa, Wilson Chisala; Fashion Sakala, David Simukonda, Albert Kangwanda; Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.

Goles: PT 3' Álvarez (A) y 43' Messi (A). ST 5' Otamendi (A), de penal.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).