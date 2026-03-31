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Rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina, con un tanto de Messi, golea a Zambia en La Bombonera

La Selección Argentina, con Lionel Messi de titular, recibe a Zambia, en su último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026.

Por UNO
Julián Álvarez es felicitado por Leo Messi tras abrir el marcar el primer gol de la Selección argentina ante Zambia.

Julián Álvarez es felicitado por Leo Messi tras abrir el marcar el primer gol de la Selección argentina ante Zambia.

La Selección Argentina le gana 4 a 0 a Zambia, este martes en La Bombonera, en el último partido antes de que Lionel Scaloni anuncie la lista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, donde irá en busca de su cuarta estrella.

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Julián Álvarez puso en ventaja al equipo nacional a los 3 minutos del primer tiempo y a los 43 minutos Messi puso el segundo para los Albicelestes. A los 5 minutos del complemento Nicolás Otamendi, de penal, marcó el tercero de los dirigidos por Lionel Scaloni.

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La Selección argentina venía de vencer 2-1 ante Mauritania en un flojo encuentro que también se jugó en el reducto de Boca.

Pero a los 3 minutos Leo Messi, que disputa su último partido en suelo argentino con la Albiceleste (tras el Mundial dejará de jugar en la Selección), armó una gran jugada por la derecha y asistió a Álvarez, quien definió muy bien y puso el 1 a 0.

A los 43' Messi combinó con Alexis Mac Allister adentro del área y marcó de zurda el segundo tanto albiceleste y el tanto número 902 de su carrera.

En el complemento Fredrick Mwimanzi le hizo una falta a Thiago Almada en el área y Otamendi cambió el penal por gol.

La síntesis

Selección argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Willard Mwanza; Frederick Mwimanzi, Obino Chisala, Dominic Chada, Tinklar Sinkala; Given Kalusa, Wilson Chisala; Fashion Sakala, David Simukonda, Albert Kangwanda; Kingstone Mutandwa. DT: Moses Sichone.

Goles: PT 3' Álvarez (A) y 43' Messi (A). ST 5' Otamendi (A), de penal.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

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