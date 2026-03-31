Claudio Úbeda tomó un decisión fuerte en Boca a una semana del debut en la Copa Libertadores

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, prioriza el debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile y lo dejó claro en el equipo para enfrentar antes a Talleres, en Córdoba, por el Torneo Apertura.
El DT de Boca, Claudio Úbeda, prioriza el debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile, pero antes debe jugar con Talleres por el Torneo Apertura.
El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, prioriza el debut en la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile y lo dejó claro en el equipo para enfrentar antes a Talleres, en Córdoba, por el Torneo Apertura.
Sin Leandro Paredes ni Santiago Ascacíbar en el once inicial, Tomás Belmonte y el juvenil Gabriel Aranda asoman como las novedades para el encuentro por la 13ra fecha del Torneo Apertura.
Con un abril que asoma asfixiante —7 partidos en 30 días—, el cuerpo técnico de Boca ha decidido no arriesgar piezas fundamentales en el duelo del jueves ante Talleres en el Mario Alberto Kempes. La premisa es clara: llegar con el arsenal completo al estreno en la Copa Libertadores.
La ausencia más ruidosa en el equipo titular fue la de Santiago Ascacíbar. Aunque el “Ruso” ya se entrena a la par tras superar un desgarro, Úbeda optó por preservarlo. La intención es que el volante central sume ritmo progresivamente para ser el estandarte del equipo en Santiago de Chile frente a la Universidad Católica.
En una situación similar se encuentra Leandro Paredes. El campeón del mundo, afectado a la doble fecha de Eliminatorias con la Selección argentina, no sería de la partida en Córdoba para evitar el desgaste y la carga de minutos. Su lugar en el ensayo formal lo ocupó Belmonte, quien también viene de dejar atrás una lesión muscular y necesita rodaje oficial.
El recambio obligado aparecerá bajo los tres palos: Leandro Brey ocupará el lugar de Agustín Marchesín. Por otro lado, la buena noticia para el mundo Boca es la ratificación de Tomás Aranda. El juvenil, que se reintegró tras su paso por la Sub 20, mantuvo su lugar en el esquema titular, confirmando que es una pieza inamovible para el DT en la generación de juego.
Además, el horizonte ilusiona con la vuelta de Exequiel Zeballos. El “Changuito” transita el tramo final de la recuperación de su desgarro grado III y podría integrar la delegación que viaje a Chile, marcando el retorno de una de las cartas ofensivas más desequilibrantes del plantel.
De no mediar imprevistos, Boca saltaría al campo con un esquema que mantiene la base del triunfo ante Instituto, pero con ajustes nominales de peso: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Ánder Herrera; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Con el doble 9 consolidado y una defensa que sale de memoria, el “Xeneize” buscará traerse los tres puntos de Córdoba sin descuidar el gran objetivo del semestre: la obsesión continental.