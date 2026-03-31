Truculento descubrimiento en México: un altar para sacrificios humanos

Debajo de una capa de estuco compactado, compuesta posiblemente por cal y arena, surgieron dos esqueletos incompletos adicionales. Gamboa Heredia Guillén, encargado de los trabajos de campo, señaló la baja probabilidad de encontrar cuerpos enteros. Las evidencias sugieren que solo se ofrecían partes específicas de los individuos durante las ceremonias. Cada pieza pasará al laboratorio de antropología física en el Estado de México para determinar con precisión la edad, el sexo y las patologías de los sujetos.

Metodología científica

altar sacrificios El altar fue la estrella de un descubrimiento truculento.

El análisis técnico buscará marcas de corte en los huesos para confirmar el método de ejecución. Durante el periodo Posclásico, a pesar del conocimiento sobre el trabajo de los metales, las decapitaciones todavía se ejecutaban con cuchillos de sílex o láminas de obsidiana. Estos materiales dejaban huellas características que los especialistas pueden rastrear con facilidad bajo condiciones de laboratorio. La ubicación del sitio, a unos 300 metros del muro perimetral de la antigua capital, resulta fundamental para comprender la organización social de la época.

Cimientos y muros cercanos indican que la estructura ocupaba el centro de un patio principal. Los investigadores consideran que estas construcciones pertenecían a la élite, dado que las personas con mayor rango social solían residir fuera de las murallas de la ciudad principal. Todas las piezas recuperadas recibirán procesos de limpieza y conservación antes de su estudio definitivo. Las pruebas futuras permitirán conocer el origen geográfico de las personas sacrificadas y las causas exactas de sus fallecimientos.