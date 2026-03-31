Trucos para el hogar: El desafío de vivir en pocos metros (y cómo resolverlo)

1. Colores claros y paletas continuas

Los tonos blancos, arena, gris suave y pasteles reflejan la luz y unifican visualmente los ambientes. Evitá contrastes fuertes que “corten” el espacio.

2. Muebles elevados y líneas simples

Las patas visibles permiten que el piso se vea completo, lo que genera sensación de amplitud. El estilo nórdico y el Japandi funcionan especialmente bien.

3. Espejos estratégicos

Colocados frente a ventanas o fuentes de luz, duplican visualmente el ambiente y aportan luminosidad inmediata.

4. Puertas corredizas o abiertas

Reducen barreras visuales y permiten que la luz circule. En baños y cocinas pequeñas, hacen una diferencia enorme.

5. Iluminación en capas

Combinar luz general, lámparas de pie y apliques crea profundidad y evita sombras duras que achican el espacio.

6. Muebles multifunción

Mesas extensibles, sofás cama, bancos con almacenamiento y escritorios plegables liberan metros sin perder comodidad.

7. Orden a la vista (y al no tan vista)

El desorden es el enemigo número uno de los espacios pequeños. Cestas, estantes altos y muebles con puertas ayudan a mantener la armonía visual.

arquitectura-espacios-pequeños-freepik-(2) Puertas corredizas o abiertas, reducen barreras visuales y permiten que la luz circule. Crédito: Freepik.

El truco final: continuidad

Un piso pequeño se agranda cuando todo “fluye”: misma paleta, materiales coherentes, iluminación pareja y pocos objetos. La continuidad visual es más poderosa que cualquier mueble caro. Para transformar tu piso pequeño sin obras ni gastos grandes, empezá por estos trucos. La amplitud también se diseña.