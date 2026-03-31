Una resolución del juez en lo Penal Económico Diego Amarante dictó el procesamiento de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida alcanza al presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por el presunto delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Procesaron al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, por retención indebida de aportes
La Justicia también dictó el procesamiento para Pablo Toviggino. La defensa de Chiqui Tapia asegura que la deuda ya fue cancelada
La investigación, impulsada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), señala que la AFA habría retenido aportes de sus trabajadores y otros impuestos sin depositarlos en el plazo legal correspondiente entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
En la causa también quedaron implicados Cristian Malaspina (secretario general), Víctor Blanco (exsecretario) y Gustavo Lorenzo (director general).
Los puntos clave del fallo contra Chiqui Tapia
- Monto investigado: La evasión y retención de fondos se estima en una suma superior a los $19.000 millones.
- Embargos millonarios: El magistrado ordenó embargos sobre los bienes de Tapia y Toviggino por $350 millones cada uno.
- Restricciones: Aunque el procesamiento es sin prisión preventiva, se les prohibió la salida del país y se les impuso la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso judicial.
La defensa: "La deuda estaba cancelada"
Desde el entorno de la AFA, la respuesta no se hizo esperar. El abogado de la entidad cuestionó duramente la decisión de Amarante, argumentando que la figura penal utilizada no corresponde a la realidad de los hechos.
"El propio juez admite que la deuda estaba cancelada. La discusión aquí es por un retraso administrativo, no por una voluntad de quedarse con el dinero", sostuvieron desde la defensa legal.
Según los letrados, los pagos se realizaron con sus respectivos intereses y la causa "carece de tipicidad", ya que consideran que se trata de una diferencia de criterio con el organismo recaudador sobre los vencimientos, y no de un delito penal agravado.
Un escenario incierto
Este procesamiento llega en un momento de alta tensión política para la gestión de Tapia, quien recientemente celebró nueve años de mandato destacando un balance económico positivo. Sin embargo, este frente judicial no solo complica su situación personal y patrimonial, sino que pone en duda su presencia en eventos internacionales ante la prohibición de viajar al exterior.
La causa entra ahora en una etapa de definiciones, donde la Cámara deberá resolver las apelaciones que presentarán las defensas para intentar revertir una medida que, por ahora, deja a la conducción del fútbol argentino contra las cuerdas.