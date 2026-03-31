Procesaron al titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, por retención indebida de aportes

Los puntos clave del fallo contra Chiqui Tapia

Monto investigado: La evasión y retención de fondos se estima en una suma superior a los $19.000 millones .

La evasión y retención de fondos se estima en una suma superior a los . Embargos millonarios: El magistrado ordenó embargos sobre los bienes de Tapia y Toviggino por $350 millones cada uno .

El magistrado ordenó embargos sobre los bienes de Tapia y Toviggino por . Restricciones: Aunque el procesamiento es sin prisión preventiva, se les prohibió la salida del país y se les impuso la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin aviso judicial.

chiqui tapia (2) La Justicia le prohibió a Chiqui Tapia la salida del país.

La defensa: "La deuda estaba cancelada"

Desde el entorno de la AFA, la respuesta no se hizo esperar. El abogado de la entidad cuestionó duramente la decisión de Amarante, argumentando que la figura penal utilizada no corresponde a la realidad de los hechos.

"El propio juez admite que la deuda estaba cancelada. La discusión aquí es por un retraso administrativo, no por una voluntad de quedarse con el dinero", sostuvieron desde la defensa legal.

Según los letrados, los pagos se realizaron con sus respectivos intereses y la causa "carece de tipicidad", ya que consideran que se trata de una diferencia de criterio con el organismo recaudador sobre los vencimientos, y no de un delito penal agravado.

futbol-afa-chiqui tapia.jpg

Un escenario incierto

Este procesamiento llega en un momento de alta tensión política para la gestión de Tapia, quien recientemente celebró nueve años de mandato destacando un balance económico positivo. Sin embargo, este frente judicial no solo complica su situación personal y patrimonial, sino que pone en duda su presencia en eventos internacionales ante la prohibición de viajar al exterior.

La causa entra ahora en una etapa de definiciones, donde la Cámara deberá resolver las apelaciones que presentarán las defensas para intentar revertir una medida que, por ahora, deja a la conducción del fútbol argentino contra las cuerdas.