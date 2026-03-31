La maldición de los Kennedy: todos los miembros que han fallecido por causas antinaturales

Muchas personas creen que el asesinato del ex Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy es la única tragedia que le ha ocurrido a esta familia. Lamentablemente, a lo largo de los años, muchos integrantes de una de las familias más importantes del país norteamericano han fallecido en causas extrañas o incluso antinaturales.
¿Cómo han fallecido los miembros de la familia Kennedy?
Todo comenzó con Joseph P. Kennedy Jr., quien murió en una misión durante la Segunda Guerra Mundial. A esa tragedia se sumó la historia silenciosa de Rosemary Kennedy, sometida a una lobotomía que la dejó incapacitada de por vida.
El golpe que marcó a toda una nación ocurrió en 1963, cuando John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Cinco años después, la historia se repitió con Robert F. Kennedy, conocido como Bobby, hermano de John, quien fue asesinado por Sirhan Sirhan momentos después de realizar su discurso de victoria en su campaña como presidente la madrugada del 5 de junio de 1968.
Pero la tragedia o la maldición de esta familia no terminó ahí. Ted Kenned, hermano de John y de Robert, estuvo involucrado en el escándalo de Chappaquiddick, donde murió Mary Jo Kopechne, un episodio que marcó su vida política. Décadas después, John F. Kennedy Jr. murió en un accidente aéreo junto a su esposa Carolyn Bessette, reforzando la idea de una fatalidad persistente. La historia de este matrimonio puede verse en la serie de Disney Plus y HULU "Love Story".
Luego siguieron David A. Kennedy, quien falleció por sobredosis, Michael LeMoyne Kennedy, que murió en un accidente de esquí. Mary Richardson Kennedy se suicidó en su casa de Nueva York.
Saoirse Kennedy Hill y Maeve Kennedy McKean también perdieron la vida en circunstancias trágicas. Y a finales del 2025 la hija de Caroline Kennedy, Tatiana Schlossberg, falleció a causa de un cáncer fulminante. Tenía 35 años.