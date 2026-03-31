La maldición de los Kennedy: todos los miembros que han fallecido por causas antinaturales

Embed - EL ASESINATO DE JFK - GRANDES MISTERIOS DE LA HISTORIA

Pero la tragedia o la maldición de esta familia no terminó ahí. Ted Kenned, hermano de John y de Robert, estuvo involucrado en el escándalo de Chappaquiddick, donde murió Mary Jo Kopechne, un episodio que marcó su vida política. Décadas después, John F. Kennedy Jr. murió en un accidente aéreo junto a su esposa Carolyn Bessette, reforzando la idea de una fatalidad persistente. La historia de este matrimonio puede verse en la serie de Disney Plus y HULU "Love Story".

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Luego siguieron David A. Kennedy, quien falleció por sobredosis, Michael LeMoyne Kennedy, que murió en un accidente de esquí. Mary Richardson Kennedy se suicidó en su casa de Nueva York.

Saoirse Kennedy Hill y Maeve Kennedy McKean también perdieron la vida en circunstancias trágicas. Y a finales del 2025 la hija de Caroline Kennedy, Tatiana Schlossberg, falleció a causa de un cáncer fulminante. Tenía 35 años.