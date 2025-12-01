Netflix prepara una serie sobre la familia Kennedy: quién hará de JFK
Netflix confirmó la producción de una serie basada en la polémica familia Kennedy de los Estados Unidos
¿De qué tratará la serie de Netflix inspirada en los Kennedy?
Desde Netflix han asegurado que la serie narrará el ascenso de una de las familias más emblemáticas y controvertidas de Estados Unidos: los Kennedy. La primera temporada seguirá los inicios de la familia en la década de 1930, explorando sus ambiciones políticas, luchas de poder y el legado que moldeó la historia moderna de Estados Unidos.
Esta serie se basará en el libro de Fredrik Logevall, "JFK: La llegada a la madurez en el siglo americano, 1917-1956", y será una producción de Netflix y Chernin Entertainment, el sello de cine y televisión con guion de The North Road Company.
El relato comenzará en 1930 y seguirá el ascenso de Joseph Kennedy Sr. (interpretado por el actor Michael Fassbender) y Rose Kennedy junto a sus nueve hijos, entre ellos el segundo hijo, Jack, quien luchará por salir de la sombra de su hermano mayor. Por el momento no se han confirmado otros miembros del elenco, pero se espera que la noticia se conozca pronto.
Muchos aseguran que Joseph Kennedy se hizo rico de una forma poco legal, ya que se habría asociado con figuras del crimen organizado durante la Ley Seca para los derechos de distribución de whisky escocés.
Es importante destacar qu eesta no es la primera vez que la familia Kennedy es llevada al cine o a la pantalla chica. Una de las películas más recordadas es "J.F.K.: Caso abierto", realizada por Oliver Stone en 1991. La misma se centró en el asesinato del Presidente estadounidense.
Luego Martin Sheen protagonizó una miniserie en los años ochenta y más tarde, Patrick Dempsey interpreto a un joven Kennedy en "JFK: su juventud rebelde".
Otros actores que se han puesto en la piel de JFK han sido Greg Kinnear, Bruce Greenwood, Martin Donovan o incluso Rob Lowe, cada uno en diferentes etapas de su vida.