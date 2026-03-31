"Él también tiene...": Paredes rompió el silencio e ilusiona al mundo Boca con Paulo Dybala

Aunque la ilusión es total, el contexto requiere prudencia. Actualmente, Dybala es un futbolista clave en la Roma de Italia y su contrato es difícil de igualar.

La dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, sabe que el factor seducción ya está en marcha gracias a la gestión silenciosa que puede realizar Paredes con su amigo.

Pese a que no es nada fácil, hay un punto a favor, ya que la familia de Dybala podría ser una aliada en el fichaje. El padre de Paulo, Adolfo Dybala, era un ferviente hincha de fútbol y el anhelo de ver a su hijo en uno de los clubes más grandes del continente es un motor emocional.

Con la reciente llegada de su hija Gia, la necesidad de la pareja de establecerse tras ser padres, sumado al nuevo contrato de trabajo de su esposa en Argentina, abre la posibilidad de su regreso al país.

El club europeo que compite por Boca con Dybala

Más allá de las declaraciones de Paredes, los hinchas de Boca tienen que saber que Glatasaray de Turquía es otro de los clubes interesados en el ex Instituto de Córdoba.

Según La Gazzetta dello Sport, el reconocido club,que ya había manifestado interés en el delantero argentino de 32 años en mercados de pases recientes, tocó nuevamente la puerta y estaría dispuesto a ofrecerle un contrato millonario: tres años de vínculo por una suma cercana a los seis millones de dólares.