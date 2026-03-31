Gattuso, con el corazón en la mano tras un nuevo fracaso de Italia

Italia

"Un mazazo difícil de digerir", el dolor del DT de Italia

Visiblemente afectado Gattuso no ocultó el vacío emocional que le provocó este nuevo golpe para la Selección de Italia. Sus declaraciones reflejan la magnitud de una derrota que deja al fútbol italiano, nuevamente, en KO.

"Es un mazazo. Es difícil de digerir esto. Si hoy alguien me pincha con algo, no sale nada; no sale sangre, no sale nada", confesó el técnico, dejando una frase que tardó en volverse viral.

A pesar de la eliminación, Gattuso salió en defensa de un plantel que jugó gran parte del encuentro en inferioridad numérica: "Me sorprendieron incluso a mí por el corazón que le pusieron. Estuvimos en la trinchera y supimos aguantar".

"Por el desempeño y el amor que le pusieron, hoy no se merecen un golpe así. Tuvimos tres ocasiones de gol claras, incluso con diez hombres. Lo necesitábamos para nosotros, para nuestras familias, para toda Italia y para nuestro movimiento", sumó el DT de Italia.

Gennaro Gattuso

Fin del sueño para Spinazzola

El drama también se apoderó de los protagonistas dentro del campo de juego. Leonardo Spinazzola, referente de la Selección de Italia, no pudo contener las lágrimas al confirmar que este era su último tren mundialista.

"Ver a los chicos jóvenes llorando es durísimo. Para mí era la última oportunidad de asistir a un Mundial y me duele por todos", manifestó el futbolista que viste la camiseta de Napoli.